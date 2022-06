Asfaltature in città, Centrodestra per Barsanti parla di “grave presa in giro elettorale” di Raspini

“Il programma di asfaltature in centro storico nelle due settimane che comprendono primo e secondo turno di votazioni,

rappresenta una grave presa in giro per i lucchesi. Ancora una volta assistiamo alla macchina comunale usata come cassa di propaganda

elettorale dal centrosinistra”, questo il commento della lista Centrodestra per Barsanti, che sostiene la candidatura di Fabio Barsanti

a sindaco.

“Il candidato sindaco Raspini fa campagna elettorale con i soldi dei lucchesi, potendoli spendere da assessore ai lavori pubblici. Una

situazione offensiva per la città – continua Centrodestra per Barsanti – e per i cittadini che da anni aspettano una manutenzione decente delle

strade.

“Questa presa in giro cade proprio nelle due settimane che anticipano il voto e l’eventuale ballottaggio. Notiamo quindi una pianificazione

precisa, che va a integrare le asfaltature nella campagna elettorale di Raspini. Non a caso il Comune ha già annunciato che il piano partirà dal

centro e terminare nelle “frazioni più distanti” a luglio. Si tratta di un vero e proprio annuncio elettorale”.

“La situazione delle strade a Lucca è disastrosa: ogni giorno raccogliamo segnalazioni dei cittadini. L’intervento di Raspini a pochi

giorni dal voto è l’ennesima presa in giro di un’amministrazione che cerca di gettare fumo negli occhi a pochi giorni dal voto. Questo –

conclude Centrodestra per Barsanti – è il rispetto del centrosinistra per Lucca e i suoi cittadini”.