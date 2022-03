Un cimelio della Coppa Melecchi per il presidente dell’Unione Ciclistica Lucchese

Il cuore pulsante del ciclismo lucchese, fatto di passione, aneddoti e ricordi si è ritrovato venerdì 18 marzo 2022 dal Poli Biciclette in Piazza Santa Maria a Lucca, per omaggiare il nuovo presidente dell’Unione Ciclistica Lucchese con un cimelio della Coppa Melecchi. Alla presenza di Antonio Poli, si sono ritrovati Vittorio Melecchi, figlio di Giulio Melecchi ex calciatore della Lucchese e presidente della Polisportiva Lucchese, scomparso nel dicembre del 1974, e il nuovo presidente onorario della UC Lucchese, Gianfranco Battaglia. Nelle mani del rappresentante del movimento ciclistico nostrano è stato consegnato un libro originale della storica Coppa Melecchi, con tanto di regolamento, litografie e una poesia scritta di suo pugno dal compianto Giulio Melecchi.

Vittorio Melecchi, visibilmente commosso, ha raccontato come questa toccante poesia scritta dal padre fosse stata ritrovata postuma su un foglietto all’interno di una tasca di un abito del genitore. L’albergo-ristorante Melecchi – oggi soltanto hotel – è una vera istituzione dello sport a Lucca, qui ogni lunedì si ritrovava l’Unione Ciclistica Lucchese a commentare e a fare il punto della situazione dopo i vari eventi, qui i giocatori della Lucchese, e non solo, passavano buona parte del loro tempo all’insegna della convivialità e del buon umore. La leggenda racconta poi, che se si vuole avere una grande carriera ciclistica, bisogna passare almeno una settimana a Lucca nell’albergo Melecchi. Ci sono tanti corridori, anche stranieri, che possono confermare questa sorta di effetto porta fortuna di un luogo storico della città murata.

Il ciclismo lucchese batte un colpo e rivive in un attimo i bei ricordi del passato, stringendosi intorno alla figura di Giulio Melecchi, un uomo pieno di vita, dinamismo e amore per lo sport, che ci ha lasciati troppo presto. Il pensiero però volge anche al domani, con un rinnovato ottimismo, perché Lucca ha una lunga tradizione a pedali e non vuole disperdere questo patrimonio, anzi rilanciarlo con forza e potenza. Iniziative come quella odierna ne sono una prova tangibile.

Giulio Melecchi con Torriani