Riceviamo e volentieri pubblichiamo

XVIII edizione 6-7 ottobre 2022, Real Collegio, Lucca

La XVIII edizione di LuBeC – Lucca Beni Culturali, l‘incontro internazionale di Promo PA Fondazione dedicato a cultura e innovazione, si terrà il 6 e 7 ottobre al Real Collegio di Lucca, con la direzione di Francesca Velani ( lubec.it ).

Due giorni intensi di appuntamenti, tutti gratuiti e disponibili anche in streaming sul canale YouTube di LuBeC, con partner nazionali e internazionali, che vedranno direttori dei principali musei d’Italia e del mondo, economisti, scrittori, filosofi, artisti, amministratori, dirigenti, operatori ed esperti del settore confrontarsi in quello che, da 18 anni, è l’appuntamento cardine, a livello nazionale, del dibattito tra pubblica amministrazione, impresa e terzo settore, luogo di aggregazione e accumulazione culturale, generatore di azioni per lo sviluppo territoriale a base culturale.

LuBeC è un laboratorio di idee nel quale l’incontro tra pubblico e privato favorisce la nascita di progetti condivisi in campo socio-culturale ed economico e strategie d’intervento concreto,necessarie per far fronte alle sfide sociali ed ecologiche del presente.

Al centro delle riflessioni l’innovazione – dei processi, dei prodotti, delle tecnologie e della società – il ruolo della cultura come motore della transizione e l’attuazione del PNRR in tutte le misure che interagiscono con la cultura. Saranno presentati e messi a confronto progetti, visioni, strumenti e risultati su temi che vanno dal rapporto tra cultura e metacultura al ruolo dei musei nel futuro, dalla rinnovata alleanza con il design e l’industria alla rigenerazione sociale e culturale dei borghi, dall’accessibilità alla ibridazione dei generi per la crescita delle imprese culturali e creative, fino ai nuovi autori e nuovi pubblici per lo spettacolo dal vivo.

Protagonisti del dibattito saranno, tra gli altri: l’economista Gustavo Piga, co-founder di OrEP-Osservatorio sul Recovery Plan; Angelantonio Orlando, Responsabile Unità di Missione e attuazione del PNRR del MiC; Francesco Profumo, Presidente di ACRI; Onofrio Cutaia, Direttore Generale Creatività Contemporanea del MiC; Katia Da Ros, Vice Presidente di Confindustria per Ambiente, Cultura e Sostenibilità e l’artista Gian Maria Tosatti, autore del Padiglione Italiano della Biennale d’Arte di Venezia 2022. Nella tavola rotonda sulla rigenerazione socio-culturale dei borghi con i comuni beneficiari del Piano Nazionale Borghi sono previsti gli interventi di Angelantonio Orlando Responsabile Unità di Missione e attuazione del PNRR del MiC; Vincenzo Santoro, Responsabile Cultura dell’ANCI; Ottavia Ricci, coordinatrice del Comitato Nazionale Borghi del MiC; Antonella Recchia e Giampiero Marchesi, a capo delle Commissioni di Valutazione Borghi.

Quest’anno al cuore di LuBeC progetti, visioni, strumenti e risultati sul rapporto tra cultura e metacultura e sul ruolo delle istituzioni culturali di domani. Torna ISIE – International Summit of Immersive Experience, sui Musei del futuro, con le voci più importanti del panorama culturale italiano e internazionale. Come le istituzioni museali stanno adattando la propria offerta culturale al linguaggio digitale e al metaverso? Risponderanno: Christian Greco, Direttore del Museo Egizio di Torino; Eike Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi; Tiziana Maffei, Direttrice della Reggia di Caserta; il pioniere della Data Science e dei Big Data Dino Pedreschi; Alessandra Vittorini, Direttore della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali e Adele Maresca Compagna, Presidente ICOM Italia. E ancora David Gallo, CEO dell’etichetta videoludica One-O-One Games; Serena Tabacchi, Direttrice e co-fondatrice del Museum of Contemporary Digital Art (MoCDA); Roberto Ferrari, direttore del Museo della Scienza e della tecnica di Firenze;

il filologo e designer statunitense della Harvard University Jeffrey Schnapp; lo storico e filosofo della scienza Stefano Moriggi; Gaetano di Gesu, Direttore artistico del China International Museum; Marcus Loeffler, Fondatore del Museo Kunstkraftwerk di Lipsia; Maria Grazia Mattei, Presidente di MEET Digital Center; Elisabetta Rotolo, CEO & Founder MIAT – Milan Institute For Arts And Technology; l’artista e videodesigner Stefano Fake.

Tre ricerche forniranno, infine, gli spunti per riflettere sulla nuova autorialità under 35 nello spettacolo dal vivo; sull’Art Bonus e l’evoluzione dei rapporti tra mecenati e beneficiari in termini di radicamento territoriale e continuità delle erogazioni; e infine, sull’accessibilità della cultura come chiave principale per l’inclusione sociale.

Informazioni, programma e prenotazioni: www.lubec.it

Incontri gratuiti con prenotazione obbligatoria e disponibili in streaming sul canale YouTube di LuBeC.