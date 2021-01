“In questi giorni tre gravi atti di disprezzo verso noi donne”: la lettera aperta di Marina Manfrotto, Gina Truglio e Gemma Urbani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera pervenuta a questa Redazione, scritta da Marina Manfrotto, Gina Truglio e Gemma Urbani in merito agli episodi di sessismo verificatisi negli ultimi giorni.

“Tre fatti gravi e chiaramente identificabili come atti di disprezzo verso noi donne si sono verificati in questi giorni: in America la First Lady uscente, Melanie Trump, definita escort, secondo il giudizio di un giornalista americano nonché noto opinionista italiano. Spostiamoci in Portogallo, durante la campagna elettorale portoghese, la candidata Marisa Matias viene definita per le sue labbra rosse “un giocattolo” dal candidato dell’estrema destra Andre’ Ventura. E poi in Italia con l’arresto del presunto terrorista suprematista e negazionista 22enne di Savona, che esprime il suo odio verso neri ed ebrei, ma anche verso le donne, come seguace della subcultura online degli Incel, gli “involontariamente celibi”. Sapete chi sono? uomini che istigano all’odio contro il sesso femminile, colpevole di renderli incapaci di instaurare relazioni sentimentali e sessuali con le donne. Non sappiamo nulla del 22enne prodotto nostrano di un paese dove la scuola e la cultura sono in abbandono da troppo tempo, ma inorridiamo che nel 2021 un personaggio pubblico etichetti Melania Trump come escort o che un rossetto rosso, appunto, indigni la mente umana. Come donne impegnate nel sociale, nella cultura e in politica vediamo in questi tre episodi apparentemente distaccati non solo una deriva culturale pericolosa e che va evidenziata e quindi denunciata, ma la prova che siamo ancora all’anno zero. Le relazioni tra uomo e donna sono sempre state complesse e impegnative, semplicemente e naturalmente perché siamo diversi. Ma le diversità devono essere viste come opportunità e ricchezze. Che tristezza per certi uomini che ricorrono ancora a queste frasi, a questi modi…e poi in nome di che cosa? E di chi? Dell’uomo delle caverne che afferrava la clava con una mano e nell’altra trascinava la donna per i capelli? È vergognoso etichettare una donna per le sue scelte di vita, fosse anche per il colore di un rossetto, per fortuna non tutto il genere è così. I rapporti qualunque essi siano, anche al loro termine possono lasciare la ricchezza di un’esperienza vissuta, sempre che non siano caratterizzati da prevaricazione e violenza, proprio quella violenza che i tre fatti che ci hanno spinto a intervenire alimentano. Mentre scriviamo queste righe, di getto in questa domenica invernale, i giornali ci raccontano l’ennesima donna uccisa, una bambina quasi, di17 anni, bruciata da quello che era il suo fidanzato diciannovenne. Ci chiediamo se i tempi sono cambiati considerato che tutto sembra evoluto, ma i rapporti tra i sessi sono evoluti? le esigenze personali, familiari e lavorative cambiano, ma senza una reciproca predisposizione al dialogo e alla consapevolezza della nostra diversità non getteremo le basi per un vissuto futuro consapevole e positivo, ma bensì quello di una realtà distopica senza speranza. Escort. Rossetti. Involontariamente celibi. Femminicidi. Noi ci siamo e saremo sempre di più con la nostra normale intelligenza, il nostro intuito, il nostro tutto di donne.“

Marina Manfrotto, Gina Truglio, Gemma Urbani.