In Contatto, costruire alleanze educative: al Complesso di San Francesco l’evento della cooperativa La Luce

In Contatto, costruire alleanze educative. Si terrà sabato 30 aprile 2022 dalle 9,30 nell’auditorium della Cappella Guinigi (all’interno del Complesso di San Francesco – Lucca), l’incontro organizzato dalla Cooperativa “La Luce” sui bisogni di crescita di bambini e famiglie. Bisogni che sono cambiati nel tempo e si modificano insieme agli stessi mutamenti sociali.

Apriranno l’incontro i saluti di Mirco Tribastone, vicedirettore Scuola IMT Alti Studi Lucca, Franca Isola, presidente Cooperativa sociale “La Luce”, Ilaria Vietina, assessora alle Politiche formative, mentre gli interventi saranno introdotti da Anna Lia Galardini dell’associazione culturale “Crescere”.

Seguiranno Barbara Ongari dell’Università di Trento su “Un nido di persone. Costruire benessere per adulti e bambini”, Annalisa Capocchi della Cooperativa sociale “La Luce” su “Accogliere bambini e famiglie nei servizi per l’infanzia”, Patrizia Fistesmaire responsabile del Consultorio Piana di Lucca dell’Azienda Usl Toscana Nordovest su “La funzione del Consultorio familiare nei percorsi di supporto alla genitorialità”. L’incontro si concluderà con un aperitivo al Risto-Bar La Pecora Nera.

“Pensiamo sia sempre più importante alimentare occasioni di incontro, dialogo e contatto – spiega la presidente Franca Isola – ora più che mai. Un contatto che avvertiamo, dopo un lungo periodo connotato da crescente complessità e da mancanza di prossimità fisica, come bene prezioso. Questo evento, pensato e voluto dalla nostra Cooperativa, si propone come una prima opportunità di confronto aperto e vicinanza tra la nostra realtà, da oltre trent’anni riferimento importante del territorio per quanto riguarda l’ambito educativo, culturale e sociale, e la Comunità. Tutti noi abbiamo la necessità di riflettere su come sono cambiate condizioni e cambiati i concetti di infanzia, educazione, tempi di vita, per poter rispondere ai nuovi bisogni di crescita di bambini e famiglie, accompagnando il cambiamento”.

“La Luce” è una cooperativa sociale nata nel 1988, divenuta punto di riferimento a Lucca e nella provincia per la propria esperienza maturata in ambito educativo, culturale e sociale.

L’evento è a ingresso libero previa iscrizione: in presenza, con accesso regolato secondo le normative vigenti (mascherina ffp2, igienizzazione mani); da remoto utilizzando il link per la partecipazione.

In entrambi i casi, è necessario iscriversi sulla relativa pagina del sito www.cooperativalaluce.com/iscrizione-evento-in-contatto.



L’incontro è organizzato in collaborazione con Caffè Bonito e Libreria Fuori Porta.

Per informazioni: tel. 0583954263.