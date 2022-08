In California, sognando l’Italia (e Lucca)

I lucchesi, storicamente, hanno sempre girato il mondo, nei secoli – e continuano a farlo. Praticamente sono presenti in ogni continente. E, soprattutto negli ultimi tempi, si ritrovano all’estero, e si organizzano. Uno dei fenomeni maggiori di emigrazione lucchese si è registrata comunque verso gli Stati Uniti (dove si calcola che siano 20 milioni i cittadini italo americani), in particolare la California: è come se fosse stato gettato un vero e proprio ponte. Numerose le iniziative che tengono vivo il legame, fra queste il consorzio Eduitalia i cui obiettivi sono quelli di promuovere il made in Italy, accrescere il numero degli studenti di scuole e università italiane e diffondere la lingua italiana; il consorzio è patrocinato dalle massime istituzioni e finanziato da sponsor interessati al settore turistico ed educativo; offre anche prestigiose borse di studio, una è stata assegnata alla professoressa Rosemarie Bertini di Sacramento, consorte di Rino Bertini originario di Fagnano, presidente dei Toscani nel mondo. Rosemarie promuove e insegna da molti anni la lingua italiana alla Saint Francis Catholic High School , una scuola fondata nel 1948 in un quartiere di Sacramento che una volta era chiamato “Littkle Italy”, e ancora oggi vi risiedono molti connazionali. Negli ultimi anni i corsi di lingua italiana hanno visto un costante aumento di iscritte, grazie a lei: la Bertini infatti ha compiuto un piccolo miracolo portando centinaia di ragazze ad amare la nostra lingua. E, come scrive il giornale “L’Italo Americano”, è diventata un esempio da seguire per molti altri insegnanti; il Dipartimento della scuola della capitale della California sponsorizza ogni due anni anche un viaggio in Italia a cui possono partecipare le studentesse. Per queste giovani donne non è solo un sogno ma, almeno per alcune, anche la prima concreta occasione per riscoprire le loro radici.

In chiusura, a ulteriore conferma di quanto detto finora, aggiungiamo che di recente la potente NIAF (National Italian American Foundation, il direttore ha origini lucchesi) ha conferito alla Toscana il titolo di Regione d’onore 2022. Questo significa che negli USA nei prossimi mesi si parlerà molto della nostra regione, e sicuramente aumenterà il numero di americani che visiteranno la Toscana.

(Foto – Rosemarie R. Conti Bertini – Instructor of Italian)