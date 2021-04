Fantozzi:“Garfagnana? Fratelli d’Italia vuole ridare dignità ai territori montani lasciati all’incuria”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato pervenuto dal gruppo Fratelli d’Italia in Regione, in merito al rilancio delle aree rurali e in particolare della Garfagnana.

“Denunciamo lo stato di abbandono e le pesanti difficoltà di infrastrutture e trasporti. Vogliamo rilanciare le aree interne”

Lucca 12/04/2021 – Martedì 13 Aprile, alle ore 21, in diretta Facebook e sul canale YouTube di Vittorio Fantozzi Consigliere regionale della Toscana (https://www.facebook.com/drvittoriofantozzi), si svolgerà una conversazione sul tema “L’uomo, la natura e la comunità: il futuro è conservare l’ambiente”, organizzata in collaborazione col Dipartimento di Cultura Rurale di FdI Toscana.

La conversazione, introdotta da Vittorio Fantozzi, Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, e moderata dal giornalista Andrea Pannocchia, prevede la presenza di Ferrante De Benedictis, autore del libro “L’uomo custode della natura – Un viaggio alla scoperta della conservazione dell’ambiente”, edito da Giubilei Regnani, le cui tematiche forniranno il pretesto per il dibattito.

Assieme a lui interverranno Gabriele Brunini, Governatore della Fraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano, Marco Reali, Sindaco di Sillano Giuncugnano (LU), Roberto Tamagnini, Presidente del Dipartimento di Cultura Rurale FdI in Toscana. Le conclusioni saranno affidate a Fabrizio Rossi, Coordinatore regionale toscano di FdI.

I relatori toscani, che interverranno, ricoprono ruoli importanti all’interno di enti e istituzioni della provincia di Lucca e in particolare della Garfagnana, una zona bellissima ma di recente colpita da fenomeni di maltempo che hanno causato ingenti danni soprattutto a causa dell’incuria in cui è stato lasciato il territorio, a testimonianza di una perdita di interesse e di visione strategica degli amministratori locali e regionali verso i territori montani e più in generale verso le aree fragili e periferiche della Toscana.

“Fratelli d’Italia si sta occupando di ridare dignità a questi territori, denunciando non solo lo stato di abbandono in cui sono lasciati ma anche le pesanti difficoltà in settori come le infrastrutture e i trasporti -sottolinea Fantozzi– L’impegno del partito è quello di mettere a frutto gli spunti scaturiti dal dibattito per arrivare a formulare proposte che affrontino strutturalmente i temi all’ordine del giorno nel dibattito sulle questioni ambientali”.

“Pensiamo a misure economiche e fiscali per creare, nelle aree interne, condizioni favorevoli all’insediamento di attività commerciali, in particolare di quelle rispettose degli equilibri ecologici -annuncia il consigliere regionale– Pensiamo a criteri più flessibili di valutazione per non sottrarre servizi come i punti nascita o gli ospedali “periferici”. A misure per rendere conveniente la salvaguardia dell’assetto idrogeologico e la cura dei boschi ma soprattutto il ritorno delle persone a vivere in luoghi così importanti per la nostra cultura e la nostra identità. Per esempio garantendo che la fibra ottica sia presente dovunque e che ciò consenta di superare il digital divide con le zone più urbane e sviluppate, o facendo in modo che le ristrutturazioni di antichi edifici o di borghi non siano gravate da tassazioni eccessive o sia addirittura “tax free”. La natura si difende vivendola”.