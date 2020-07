Dal kayak al paintball, tutti gli sport alternativi della Val di Lima

A soli 27 chilometri da Lucca, in direzione nord, troviamo una località affascinante, ricca di storia e con una natura selvaggia, Bagni di Lucca. La cittadina termale è il punto di riferimento della Val di Lima, una zona densa di una serie di attrazioni sportive che possono rivelarsi ideali per passare le lunghe giornate estive a contatto con la natura, facendo delle esperienze fuori dal comune e cariche di adrenalina. Il fiume Lima, affluente del Serchio, traccia un tortuoso sentiero lungo una valle verde circondata da montagne dolci e qui i più avventurosi possono vivere molte prove avvincenti.

Il rafting è una delle massime espressioni sportive per vivere un fiume, e nella Lima si può affrontare una discesa di media difficoltà dal tratto che va da Fabbriche di Casabasciana a Ponte a Diana. Purtroppo questa attività non è garantita nei mesi estivi, tuttavia in questa stagione, si possono noleggiare dei Kayak per arrivare fino al Ponte del Diavolo, o in alternativa si può fare dell’Acqua Trekking, camminando, nuotando e arrampicando in un ambiente speciale come le Strette di Cocciglia. Molto indicato anche il Big Sup, una specie di grande tavola da surf da 8 persone, con cui si può percorrere il corso del fiume.

Ma non si vive soltanto di esperienze legate all’acqua, perché chi è alla caccia di adrenalina, strategia e tattica si può dedicare al Paintball boschivo, uno sport mozzafiato. In un campo di oltre 2.000 mq, sia i più piccoli che i più grandi possono cimentarsi in un’attività da vivere all’aria aperta e in piena sicurezza. Per chi vuole delle emozioni ancora più forti vi è il parapendio, per vedere il mondo da una nuova prospettiva. Altrimenti, per chi cerca dei grandi sentieri trekking, non rimarrà deluso e potrà dedicarsi anche alla Nordic Walking.

Per gli appassionati delle due ruote ci sono tanti percorsi da fare con moto enduro e altrettanti per chi invece vuole muoversi in mountain bike. Ma non basta, in Val di Lima la proposta è ampia, anche per quelli che amano i quad e i 4×4, con molte strade e sentieri fatti per emozionare e conoscere paesaggi e località incantevoli. A pochi chilometri da Lucca si può vivere un’estate di sport in modo emozionante e decisamente non banale.

