1998: Michael Schumacher e la nazionale piloti giocano al Porta Elisa

Nel 1998 lo Stadio Porta Elisa era ancora uno degli impianti sportivi che, nella geografia calcistica italiana, rivestiva una piccola importanza, infatti la Lucchese Libertas stava disputando quello che sarebbe stato il suo ultimo anno di Serie B, dopo alcune annate da grande protagonista del campionato cadetto. A Lucca si respirava l’aria del grande calcio, seppur di provincia, in un periodo storico in cui l’Italia dominava la scena a livello mondiale con la sua Serie A, ma anche con la Serie B. Non è un caso quindi, che il 5 dicembre si tenesse su quel prato una partita di beneficenza tra la Nazionale Piloti e il Team Toscana All Stars.

Alle 14:30, orario consueto per una partita invernale di quell’epoca, andavano in campo due formazioni che potevano annoverare grandi campioni dello sport, a due e quattro ruote, da una parte e celebrità del mondo toscano dall’altra. Una parata di volti famosi che non si sono risparmiati nel nome della beneficenza. L’incasso di quell’incontro fu infatti devoluto all’Agbal (Associazione genitori di bambini affetti da leucemia), all’Aspu (Associazione per lo sviluppo del potenziale umano) e all’Unesco. Il tabellino, invece, fu decisamente sbilanciato verso la Nazionale Piloti che vinse per ben 9 a 1, con grande protagonista il capitano di quell’undici: Michael Schumacher.

Il tedesco era l’uomo di punta, pilota della Ferrari e in quel momento storico aveva all’attivo nel suo palmarès ben due titoli mondiali di F1 (alla fine della carriera saranno sette). Accanto a lui c’erano altri grandi campioni della velocità come: Ivan Capelli, Loris Capirossi, Riccardo Patrese, Jean Alesi, Max Biaggi e Giancarlo Fisichella. Tra le fila del Team Toscana All Stars presenti, invece, uomini del mondo dello spettacolo come Giorgio Panariello, Pupo, nonché sportivi come il lucchese Mario Cipollini, o l’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, prestato per l’occasione alla compagine toscana. Una piccola parentesi di sport lucchese, un momento amarcord di un’epoca sempre più distante.



Lucca, Stadio Porta Elisa. 05/12/1998

DIRITTI FOTOGRAFIE: FOTO ALCIDE, Lucca.