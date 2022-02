L’acqua miracolosa di Benabbio: una leggenda dalla valle del Serchio

Un paese da (ri)scoprire, questo è certamente Benabbio, baluardo della val di Lima, un luogo in cui la storia – quella vera e cruda – si è intrecciata spesso e volentieri con la leggenda. Queste terre sono ricche di fascino e di mistero, raccontano spaccati di vita e favole per rendere l’esistenza più affascinante. Tale paese ha un bel bagaglio di racconti sulle spalle, la sua gente era molto famosa nei tempi passati, quando l’uomo misurava il suo spessore con la forza delle armi. Benabbio infatti era nota per i suoi guerrieri, per i soldati di ventura al servizio dell’esercito lucchese: il reparto benabbino era formato da quelli che oggi sarebbero considerati come elementi d’élite, tanto che la loro fama li aveva resi temibili ai più disparati avversari, che alla vista dei loro vessilli e stendardi se la davano letteralmente a gambe.

Alle porte del paese, in località Pilacanale, c’è un’antica vasca, una cisterna semicircolare in pietra che probabilmente ha un’origine trascrivibile all’epoca romana. Questo antichissimo manufatto ha una secolare leggenda che si tramanda nel tempo, la quale dice che l’acqua di questa fonte possiede dei poteri magici, in grado di donare alle donne immane bellezza a patto che le esponenti del gentil sesso si immergano nella vasca nelle notti di luna piena.

L’origine di questa storia si lega in special modo alla tradizione e ai culti legati alle divinità delle acque, e al culto di Diana, dea della luna, e del mondo femminile nell’universo pagano degli antichi romani. Oggi, la superficie di questa vasca è caratterizzata da tanti segni dovuti all’uso, nelle pieghe del tempo, dello sfregamento continuato per arrotare i pennati, usanza di moltissimi prima di andare a lavorare nei boschi; ma anche dall’arrotare delle armi prima di scendere in guerra. Per chi non ci crede ancora, può sempre andare in una notte di luna piena alla “pila” e immergersi dentro le sue benefiche acque.