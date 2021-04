La raccolta di Idelfonso Nieri: racconti, usanze e pregiudizi del popolo lucchese

“Qui non c’è parola, non forma, non frase, non costruzione, non modo proverbiale né proverbio che non sia usato dal mio popolo, popolo, dico, vero popolo: servitori, manovali, braccianti, fabbri, muratori, legnaiuoli, calzolai, donniciattole, sarte, vecchiette e vecchietti campagnuoli, contadini; e contadini specialmente, che ormai sono tra i pochi rimasti a parlare un briciolo d’italiano che garbo abbia”.

Con queste parole Idelfonso Nieri introduceva la sua opera “Racconti Popolari Lucchesi”, una raccolta completata e pubblicata nel 1906 che comprendeva una sezione dedicata a cento racconti popolari, una alle usanze tradizionali lucchesi e una alle superstizioni e ai pregiudizi più diffusi nella nostra provincia. Un’opera attraverso cui si comprende davvero l’importanza – spesso, purtroppo, sminuita – che il filologo e letterato lucchese ha avuto e ha ancora oggi per la cultura della nostra città.

Con tale opera il Nieri tratteggiò un quadro perfetto della lucchesità più genuina. Una lucchesità vera, autentica, sincera e popolare spiegata attraverso storie di paese, proverbi e fatti accaduti realmente nei nostri territori. La missione primaria dell’autore era ovviamente quella di illustrare, conservare e trasmettere la tradizione lucchese. Tuttavia, oltre a questo fondamentale obiettivo, l’opera del Nieri – realizzata con lo stile umile e scherzoso che ha sempre contraddistinto l’autore – aveva anche un altro scopo, quello educativo, che doveva essere raggiunto restituendo dignità a quella saggezza popolare tipica della gente comune: “pubblicando questi racconti mi proposi solo di far passare un’ora piacevole; ma se talvolta, qua o là dal fatto scaturisce spontaneo qualche buon insegnamento, tanto meglio! E nessuno vorrà disprezzarlo, perché detto ridendo”.