Il riposo di Metternich alle terme di Bagni di Lucca

L’Europa aveva vissuto un periodo di grandi cambiamenti, dalla rivoluzione francese alle guerre napoleoniche che avevano cambiato il volto di tutto il Vecchio Continente. Una volta deposto il grande nemico Napoleone, prima confinato in esilio all’isola d’Elba e poi sconfitto definitivamente nella battaglia di Waterloo, le grandi potenze continentali discussero il nuovo riassetto geo-politico in quello che fu il Congresso di Vienna, che aveva come obiettivo comune la pace e il ripristino degli antichi regimi in piedi prima del ciclone napoleonico. Una delle figure cardine di questa conferenza fu il principe Klemens von Metternich, nobile e diplomatico austriaco.

Il Congresso di Vienna si chiuse il 9 luglio del 1815, nove giorni dopo Napoleone perse la battaglia decisiva a Waterloo. Alla fine di questo periodo, Klemens von Metternich insieme a sette sovrani tedeschi decise di partire in viaggio per l’Italia e soggiornò alle terme di Bagni di Lucca, famose in tutta Europa per le grandi proprietà curative. Il principe austriaco soggiornò nella Villa Ducale della cittadina termale, un edificio costruito tra il 1810 e il 1811 e già residenza di Elisa Baciocchi, di Maria Luisa di Borbone Parma e di suo figlio Carlo Ludovico, tra il 29 luglio al 29 agosto di quel caldo 1815.

Il diplomatico raccontò il suo periodo di vacanza in riva alla Lima nel suo “Memoires, Documents et Ecrits divers”: “Io vivo in una confortevole casa che Elisa (Baciocchi) ha costruito per se stessa. Ha il bagno in casa con l’acqua corrente. …l’aria è eccellente; non fa troppo freddo né troppo caldo. Gli stabilimenti dei bagni sono grandi e lussuosi. Tutti sono incantati dal posto e affermano che non potrebbe essere più grazioso, ed io sono della stessa opinione. Io ho vissuto in un piccolo paese molto interessante sotto tutti gli aspetti e di cui porterò nel cuore una dolcissima memoria. Lascio questo posto con vero rimpianto“. Riposare dopo le fatiche della guerra e della grande diplomazia in un paese come Bagni di Lucca oggi sembra pura fantasia, eppure c’è stato un tempo in cui nella piccola cittadina termale si incontravano le più grandi personalità del mondo occidentale.