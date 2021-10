Diego Siracusa presenta a Sant’Alessio il libro “Giornalisti comprati” di Udo Ulfkotte

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato pervenuto dal PC di Lucca.

Diego Siragusa presenta GIORNALISTI COMPRATI

di Udo Ulfkotte



Introduzione generale di Stefano Zecchinelli

CIRCOLO ARCI SANT’ALESSIO (Via per Sant’Alessio 1855)

VENERDÌ 22 OTTOBRE ORE 21

“A Diego Siragusa, scrittore, drammaturgo, giornalista e personalità di rilievo del mondo anti-imperialista e anti-sionista, va l’oggettivo merito di aver sollecitato la pubblicazione italiana (di cui ha curato anche la traduzione e la prefazione) di “Giornalisti comprati” di Udo Ulfkotte.Pochi esempi si contano nel mondo occidentale di giornalismo d’inchiesta che abbia contribuito, con le sue eccezionali rivelazioni, ad incidere in modo sostanzioso e profondo negli eventi politici del presente determinando sviluppi che altrimenti avrebbero avuto ben altre direzioni; tra questi, per esempio, il caso di Daniel Ellsberg che contribuì con le sue rivelazioni al “New York Time” ad accelerare la fine della guerra del Vietnam (una guerra che costò al popolo vietnamita quasi 1.000.000 di vittime e 68.000 caduti tra i militari statunitensi n.d.r.), o quello di Bob Woodward e Carl Bernstein che con le loro rivelazioni sul caso “Watergate” determinarono le dimissioni del presidente Nixon, o quello recentissimo di Julian Assange.L’incidenza di un tale giornalismo nelle vicende internazionali e il terrore e la preoccupazione col quale lo considerano i governi delle massime nazioni del pianeta, le oligarchie finanziarie e i servizi segreti può essere ben significato dalle parole dello stesso Ulfkotte:“Ho molta paura per la guerra in in Europa e non mi piace avere di nuovo questo pericolo, perché la guerra non è mai venuta da sé, c’è sempre gente che spinge per la guerra e a spingere non sono solo i politici ma i giornalisti. Noi giornalisti abbiamo tradito i nostri lettori, spingiamo per la guerra. Non voglio più questo, sono stufo di questa propaganda. Viviamo in una repubblica delle banane e non in un paese democratico dove c’è la libertà di stampa.”

Udo Ulfkotte, dopo la pubblicazione di “Giornalisti comprati”, venne trovato morto il 13 gennaio 2017 a causa, si disse, di un infarto; non vennero effettuate autopsie sul suo cadavere che venne anzi, con una sospetta rapidità, immediatamente cremato.

DIEGO SIRAGUSA, scrittore, saggista, traduttore. Tra le sue opere più importanti “Cercate l’Angkar”, in collaborazione con Bovannrith Tho Nguon, Jaka Book (Premio Tiziano Terzani nel 2007), “Il terrorismo impunito” e “Papa Francesco marxista?” entrambi pubblicati da Zambon.STEFANO ZECCHINELLI, giornalista ed esperto di geo-politica, redattore della testata online “L’interferenza” e recentemente autore del saggio “All’ombra del Covid-19” pubblicato da SUSIL EDIZIONI.”