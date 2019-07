Zona Lucca, dal 15 luglio al via la nuova organizzazione per la richiesta di ausili e protesi

LUCCA – Da lunedì 15 luglio cambiano le modalità di presentazione delle domande per la richiesta di fornitura, ritiro o riparazione di protesi ed ausili nella Zona Lucca.

Per accedere al servizio sarà sufficiente rivolgersi ad uno dei molteplici sportelli amministrativi presenti sul territorio nei distretti di Campo di Marte (Cittadella della Salute), Marlia (Via Del Parco 5) e all’ospedale San Luca (sportello Cup). Non sarà più necessario rivolgersi quindi all’Ufficio protesi che non farà più servizio al pubblico. In questo modo l’Azienda intende facilitare l’accesso del cittadino che può recarsi al punto più vicino per la consegna della modulistica.

Una volta presentata domanda l’autorizzazione sarà successivamente inviata al domicilio del paziente, evitandogli un ulteriore accesso. La ditta che ha in gestione il servizio, provvederà poi alla consegna, ritiro e manutenzione degli ausili direttamente al domicilio dopo aver fissato un appuntamento con il cittadino.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected] toscana.it oppure chiamare allo 0583-970.506 il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 12.

Questo il dettaglio degli sportelli per la Zona Lucca.

DISTRETTO “CAMPO DI MARTE” – Cittadella della Salute (Lucca)

Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 17

DISTRETTO DI MARLIA – Via Del Parco 5, Marlia (Lu)

Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15

OSPEDALE SAN LUCA LUCCA (Sportello Cup)

Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 17

In allegato la LOCANDINA riassuntiva del servizio.