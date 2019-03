“Youthnest”: ancora aperto l’avviso pubblico per partecipare al progetto per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile

CAPANNORI – Promuovere la cultura imprenditoriale e il lavoro autonomo dei giovani, il miglioramento delle abilità e delle competenze dei giovani imprenditori e valorizzare il potenziale delle zone rurali attraverso modelli di imprenditoria innovativa volti alla sostenibilità e alla conservazione delle risorse locali. Questi gli importanti obiettivi del progetto europeo Erasmus+ “YouthNest’.crea’ di cui è partner il Comune di Capannori e che ha come capofila il Comune di Vedra in Spagna. L’amministrazione Menesini dà l’opportunità a 12 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni interessati a migliorare le proprie capacità e competenze e sviluppare un’idea creativa di parteciparvi attraverso un avviso pubblico che resterà aperto fino al prossimo 30 marzo.

I giovani selezionati avranno la possibilità di partecipare ad un percorso di formazione a Capannori in programma a maggio e 6 di loro potranno anche usufruire nel mese di giugno di un soggiorno a Vedra in Spagna o a Leeuwarden in Olanda. Tutte le attività sono gratuite.

Il progetto, che coinvolge 72 giovani provenienti da 6 Paesi europei, si sviluppa attraverso la creazione di una rete transazionale e multidisciplinare composta da esperti di diversi soggetti europei (Concello de Vedra – Lead Partner, Spain; Stichting Business Development Friesland, Netherlands; Comune di Capannori, Italy; Newry and Morne Co-Operative Ltd, United Kingdom; Obec Zemplinske Hamre, Slovakia; and Associação Juvenil de Deão, Portugal).

Le domande di partecipazione all’avviso pubblico di selezione dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 marzo tramite invio all’indirizzo di posta elettronica youthnest@nullcomune.capannori.lu.it del modulo di partecipazione (reperibile sul sito del Comune www.comune.capannori.lu.it nella sezione ‘Politiche giovanili’) compilato e sottoscritto. I partecipanti saranno selezionati attraverso un colloquio motivazionale. Per informazioni tel 0583 428440/42; politichegiovanili@nullcomune.capannori.lu.it.