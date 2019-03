“You Are not the One Who Shall Live Long” in scena allo Scompiglio

LUCCA – “You Are not the One Who Shall Live Long” è lo spettacolo di danza in scena sabato 2 (ore 19.30) e domenica 3 marzo (ore 18.00), nello SPE – Spazio Performatico ed Espositivo della Tenuta Dello Scompiglio di Vorno (Lucca), frutto della collaborazione tra la compagnia ceca DOT504 Dance Company, diretta da Lenka Ottová e il duo artistico greco-slovacco RootlessRoot (Jozef Fruček e Linda Kapetanea), al quale sono affidate l’ideazione e la coreografia. Un lavoro, interpretato da un cast internazionale, sul tema dell’abbandono e della perdita, una riflessione sulla vita e sulle sue contraddizioni irrisolvibili.

L’appuntamento fa parte della manifestazione Della morte e del morire, presentata dall’Associazione Culturale Dello Scompiglio, diretta dalla regista e artista Cecilia Bertoni, con un fitto cartellone di mostre, performance, concerti, workshop, residenze, incontri e attività per bambini, incentrati sull’individualità in relazione alla morte e alle sue tre dimensioni: socio-politica, ideologica e celebrativa. La manifestazione comprende i vincitori di un bando internazionale rivolto ad artisti in ogni declinazione delle arti – che ha visto la partecipazione di oltre cinquecento progetti – accanto alle creazioni e alle produzioni della Compagnia Dello Scompiglio, a incontri, mostre e spettacoli ospiti.

In You Are not the One Who Shall Live Long la danza oscilla tra un senso di immortalità e il suo opposto. I movimenti dei performer Nathan Jardin (BE), Aya Toraiwa (J), Pavel Mašek (CZ), Knut Vikstrøm Precht (SE) si sviluppano e si evolvono in una scena minimale, quasi metafisica, intorno a flussi di pensiero apparentemente astratti, che dialogano con il vuoto interiore evocato dall’ambiente esterno. Così Jozef Fruček e Linda Kapetanea: “Ci si chiede di spiegare / di indicare un obiettivo, affermare un intento, dare un’idea. / Ma niente. / Tutto nasce dal niente. / E non c’è niente da spiegare. / Tranne accettare il fatto che / ciò che facciamo / ciò che esiste / ciò che siamo / È un flusso che cambia continuamente. / Ciò che facciamo non siamo noi / Arriva a noi / uscendo da un posto qualunque, da nessuna parte / Nessuno sa cos’è. / Che cos’è?”

Lo spettacolo, vincitore del Bando, è consigliato a un pubblico adulto