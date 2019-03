YARE 2019: meno di un mese all’evento dei superyacht

VIAREGGIO – Tra meno di un mese YARE (Yachting Aftersales & Refit Experience) – in programma in Versilia dal 20 al 23 marzo – aprirà la stagione primaverile degli eventi nautici della Toscana, regione che con 13 marchi rappresenta da sola circa il 60% del fatturato italiano del settore superyacht.

La nona edizione della rassegna internazionale focalizzata sul refit e su tutti gli aspetti del mercato post vendita vedrà la partecipazione di comandanti, chief engineers e yacht manager che rappresentano armatori e cantieri provenienti da tutto il mondo e imprese produttrici e fornitrici di servizi italiane e estere.

YARE, organizzato da NAVIGO società per l’innovazione e lo sviluppo della nautica, continua ad essere l’unico appuntamento del mondo dello yachting di confronto e di sviluppo del business grazie al suo originale format oltre a sessioni di workshop e numerosi eventi di networking ospitati nel corso della manifestazione.

Giovedì 21 marzo, al centro congressi Principino di Viareggio, si svolgerà The Superyacht Captains Forum, organizzato da The Superyacht Group, media partner internazionale.

Alla conferenza, saranno presenti circa 500 addetti ai lavori (esperti del settore, giornalisti, comandanti e imprenditori) per analizzare i dati in una prospettiva internazionale nel contesto di una ripresa significativa e consolidata e di risveglio del mercato italiano e europeo.

Anche il refit è un settore in crescita con un fatturato di circa 240 milioni di euro (fonte Ucina) nel comparto globale dell’industria nautica con un investimento medio su uno yacht di 30mt pari a 350 mila euro/anno e punte di 1 milione di euro investito dall’armatore a quinquennio.

Gli investimenti crescenti sulla manutenzione estetica e tecnica – fattori di aumento del valore di un superyacht – sottolineano la sempre maggiore necessità di relazione delle aziende con chi gestisce (comandante/yacht manager) la barca che cresce per dimensioni e complessità di gestione.

In questo senso, gli workshop in programma a YARE offrono sostegno alle tendenze, opportunità e problematiche di gestione delle grandi commesse di refitting degli yacht

Venerdì 22 marzo, sarà l’occasione per le imprese e per i 100 comandanti presenti – selezionati alla partecipazione a YARE su un database di oltre 2.600 nominativi al timone di grandi yacht – di incontrarsi nei face to face B2C Meet the Captain agevolati dalla app che fornisce agende personalizzate di appuntamenti in base alle proprie preferenze. Una modalità unica per le aziende di presentarsi direttamente, oltre che nei momenti di networking, ai chi opera con yacht e rappresenta gli armatori.

Anche per questa edizione, YARE sarà un evento ricco e avvincente con visite per i comandanti nei distretti dello yachting ed un programma particolare di attività sociali e di scoperta del territorio toscano, sede di uno dei più importanti distretti nautici al mondo.

YARE è sponsorizzato da Lürssen, Boero, Jotun, Porto Mirabello e Orbis Yacht, NCA Refit, Lusben e Fincantieri

E’ supportato da: Ucina – Confindustria Nautica, Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, Camera di Commercio Lucca e Lucca Promos.

