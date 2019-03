VIAREGGIO – Domani (sabato 23 marzo), sarà la giornata di chiusura della nona edizione di YARE (Yachting Aftersales & Refit Experience), appuntamento internazionale nel mondo dello yachting industry e del refit svoltosi a Viareggio e organizzato da NAVIGO, società per l’innovazione e lo sviluppo della nautica.

I 100 comandanti saranno ospiti del Versilia Golf Resort di Pietrasanta dove si concluderà la manifestazione.

Innovazione, tecnologia e futuro, sia delle imprese che delle nuove generazioni di comandanti, chief engineers ed esperti di refit sono stati invece il centro della seconda parte del Superyacht Captains Forum che, nel pomeriggio del 21 marzo, ha ospitato il contest “Passarelle Pitch” Captains Den in cui quindici aziende leader internazionali si sono sfidate presentando i loro progetti più innovativi che sono stati valutati da una giuria composta dai comandanti invitati a YARE.

Il miglior progetto è risultato essere il concept della Maniglia Luminosa di Razeto & Casareto spa, storica azienda produttrice di serramenti di design, preziosi ed esclusivi per la nautica più lussuosa che possono essere facilmente individuate a bordo in condizioni critiche, anche estreme, indicando attraverso il colore della luce situazioni di pericolo: luce rossa per interdire l’accesso; luce verde per indicare la porta come via di fuga. Secondo le normative vigenti, le vie di fuga a bordo di una nave devono essere, infatti, indicate con l’applicazione di un sistema per trovare vie d’uscita in condizioni di visibilità critiche per mancanza d’illuminazione, durante un piano di evacuazione, o per la presenza di fumo a bordo, durante un incendio.

Alla competizione hanno partecipato anche Boening, Baglietto, Port of Amsterdam, Riela, Marine Pool, JMS Yachting, Yachtalia, Hull vane, WinterHaven, MarineNanotech, Hug Engineering, KVH, Yacht Trade Center e Castor Marine.

A fine giornata, spazio e risalto anche a quelle che saranno le future professionalità del mare con “ISYL – Training for yachting future professional”, con la consegna dei diplomi ai ragazzi della Fondazione ISYL che hanno terminato il loro percorso di studi. Si tratta di Alessandro Bina, Filippo Magi, Mauro Ventura, Stefano Bosio, Luca Cortopassi, Lorenzo Del Maestro, Federico Jacopo. Alla cerimonia erano presenti Giovanni Calvelli, comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio e l’Ammiraglio Cristiano Aliperta Direttore generale Fondazione Isyl.

