XXX Mostra Antiche Camelie della Lucchesia: in arrivo il terzo weekend dedicato al tema del cibo

CAPANNORI – Dopo il grande successo dei due primi fine settimana che hanno fatto registrare complessivamente la presenza di oltre 6.000 visitatori domani (sabato 30 marzo) e domenica 31 marzo nel Borgo delle Camelie si svolgerà il terzo week end della ‘XXX Mostra Antiche Camelie della Lucchesia’ – promossa dal Centro Culturale Compitese e Comune di Capannori, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Villa Reale e il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Lucca – che avrà come tema il cibo. Evento principale sarà la mostra-mercato di prodotti tipici locali con degustazioni e vendita di olio, formaggi, miele, fagioli e norcineria realizzata in collaborazione con Slow Food Compitese ed Orti Lucchesi che si svolgerà sia sabato che domenica dalle ore 10 alle ore 18. In programma anche i consueti e numerosi appuntamenti, tra cui le visite ai giardini, al Camelieto, alla mostra scientifica e alle attrazioni storico-artistiche del Borgo.

30/31 MARZO: IL CIBO

Centro Culturale Compitese 30 e 31 marzo, ore 10-18:– Mostra-mercato di prodotti tipici locali: degustazione e vendita di olio, formaggi, miele, fagioli, norcineria, in collaborazione con SlowFood Compitese e Orti Lucchesi;- Degustazione di tè proveniente da tutto il mondo (inaugurazione sabato ore 10);- Mostra scientifica del fiore reciso con la presenza di delegazioni straniere, camelie del Castello di Pillnitz, del parco di Villa Reale e del Giardino di Boboli;- Mostra Nostalgia del Giappone:“Il Kimono”, a cura dell’associazione Iroha;- La Fabbrica delle Camelie: visita alla serra dove si riproducono le varietà del Camelieto;- Mercato di Camelie;- SOS Camelia: informazione e prevenzione, presentazione di didascalie di camelie tradizionali e moderne;-Mostra “30 anni di Camelie”: immagini, articoli, materiale tipografico; ex tempore di pittura dedicata al pittore Vincenzo Muscatello “30 anni di camelie:le trasformazioni del Borgo”

31 marzo, ore 11.30 Lettura Khamishibai a cura di Arte Bambini, ore 14.30-16.30 laboratorio Khamishibai: ore 14-18: Il teatrino di strada, a cura della classe V delle scuola elementare di S. Lorenzo a Vaccoli: ore 15.15 Zingaresca Germira a cura del Gruppo Folklorico di pIeve di Compito:

Antica chiusa Borrini 30 e 31 marzo, ore 10-18– Visita alla piantagione del tè e vendita del primo e unico tè italiano – Vendita di semi e olio di camelia;- SOS Camelia: informazione e prevenzione;

Villa Borrini 30 e 31 marzo, ore 10-18– Visita al giardino della villa che ospita piante secolari e rare di camelie

Villa Orsi ( azienda agricola Alle Camelie) 30 e 31 marzo, ore 10-18– Degustazione di tè;- Visita al giardino di camelie secolari; Vivaio di cultivar antiche riprodotte dalle varietà presenti nel parco;- Vendita e degustazioni di olio e vino biologici prodotti dall’azienda; ore 11,12,15 e 16 Cerimonia del tè coreana, a cura di Letizia Del Magro Maestra della Scuola di Cerimonia del Tè Jaku di Lucca;

Villa Torregrossa 30 e 31 marzo, ore 10-18– Visita al piccolo giardino della Villa;- Mostra di pittura, a cura di Maurizia Cardoni

Camellietum Compitese 30 e 31 marzo, ore 10-18– Visita al parco, che ospita mille cultivar di camelia, con guida ambientale ;- Visita alla nuova collezione di camelie provenienti da Dresda (Zuschendorf);- Visita alla nuova zona di Camelie Sasanqua;- Vendita di camelie certificate riprodotte dal Camelieto;- Degustazione di tè;- Percorso didattico nel bosco con guida naturalistica; 30 marzo, ore 10-12.30: ‘Dipende da te’ Laboratorio con materiale di recupero, a cura dell’associazione BI-done; 31 marzo ore 15.30-17 ‘Acqua e vita, alla scoperta dei ruscelli:laboratoro naturalistico per bambini e ragazzi a cura del WWF

Antica torre di segnalazione 30 e 31 marzo, ore 10-18 – Visita alla torre con possibilità di salire alla sommità per ammirare la città di Lucca e il territorio che la circonda; 31 marzo, ore 15-18: Rievocazione storica e sfilata, a cura del Gruppo Storico Casteldurante di S. Ginese

Chiesa di S. Andrea di Compito 30 e 31 marzo, ore 10-18– Visita alla chiesa- Mostra fotografica Lucca e dintorni a cura del Gruppo Fotografico Compitese; mostra di pittura ‘Oltre l’apparenza del paesaggio’ a cura di David Manetti; 31 marzo 0re 16.30 Concerto del Joyful Angels Lucca Gospel Choir

Frantoio La Visona 30 e 31 marzo, ore 10-18– Vendita e degustazione di prodotti tipici locali e dell’olio del frantoio;- Vendita di artigianato locale

INIZIATIVE COLLATERALI NEL BORGO

30-31 ore 10-18:Camelie a tavola: speciali menù a prezzo fisso nei ristoranti del Borgo

La via dell’acqua: iniziative sull’acqua con postazioni per la degustazione delle acque delle sorgenti

“Passeggiando passeggiando”:percorsi su sentieri di facile percorribilità alla scoperta di panorami suggestivi fra oliveti, boschi e camelie

Il rio Visona: percorso sul rio di Compito alla scoperta di canyon scavati nelle rocce, cascate, angoli di natura indimenticabili, mulini, frantoi

30 marzo ore 14.30-17.30 Escursioni naturalistiche nelle aree umide del Bientina: Gherardesca e Oasi del Bottaccio: visite guidate con il WWF

Anche per questa edizione della mostra l’Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi collabora proponendo l’itinerario dei Giardini delle Ville Monumentali.

La novità sta nella collaborazione con l’Istituto Superiore d’Istruzione ‘Sandro Pertini’ di Lucca con la presenza nei fine settimana di studenti, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, per raccontare ai visitatori la storia dei Giardini alla Villa Reale di Marlia e alla Villa Torrigiani di Camigliano.

Sarà possibile visitare il parco di Villa Reale di Marlia e la Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia con un biglietto cumulativo.

Info: Il biglietto della sola Mostra Antiche Camelie della Lucchesia costa 7 euro, gratuito per ragazzi sotto i 12 anni e disabili con accompagnatore. Per chi desidera visitare sia la Mostra Antiche Camelie della Lucchesia sia Villa Reale il costo dell’ingresso cumulativo è di 13 euro per i singoli e di 12 euro per i gruppi organizzati con più di dieci partecipanti.

Per accedere al Borgo delle Camelie è necessaria l’apposita navetta che parte dal Frantoio Sociale del Compitese, disponibile dalle ore 9.30 fino al termine della manifestazione. I gruppi organizzati potranno raggiungere il Borgo direttamente con il proprio pullman previa prenotazione alla segreteria della mostra. Villa Reale è accessibile con il proprio mezzo.

Per informazioni e prenotazioni: www.camelielucchesia.it www.camellietumcompitese.it; – www.fierainternazionaledelte.com – info@nullcamelielucchesia.it – 0583/977188 e 366/2796749