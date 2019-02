XIII Notte Europea della Civetta, al via la passeggiata notturna al Lago della Gherardesca

CAPANNORI – A Capannori in occasione della XIII Notte Europea della Civetta, nata nel 1995 in Francia, da un’idea del celebre esperto di Civette, Jean Claude Genot e portata in Italia da Marco Mastrorilli nel 2001, è in programma un’iniziativa che si terrà sabato 2 marzo con inizio alle 20.30 alla biblioteca ‘Il Melograno’ a San Leonardo in Treponzio dove si parlerà della biologia e dell’etologia di civette, allocchi, gufi e barbagianni. Saranno mostrate immagini e video esclusivi che illustreranno i lati più interessanti, curiosi, teneri di questi animali.

Si parlerà inoltre del loro fondamentale ruolo negli ecosistemi e anche dei problemi che i rapaci notturni stanno incontrando in seguito ad inquinamento, distruzione di habitat, cambiamenti climatici e alle possibili soluzioni per mitigare questi impatti. L’iniziativa proseguirà alle 22.00 con una passeggiata intorno al Lago della Gherardesca in notturna, luogo affascinante alla scoperta di civette, allocchi, barbagianni e altri animali della notte. L’iniziativa è promossa dal Comune e WWF Toscana Nord in collaborazione con Riccardo Gherardi, veterinario profondo conoscitore di rapaci notturni e la biologa Arianna Chines, guida escursionistica, che accompagnerà i partecipanti durante la passeggiata al Lago della Gherardesca ad ascoltare i canti degli uccelli notturni.

La passeggiata in piano di circa 4 chilometri è adatta a tutti adulti e ragazzi. E’ necessario indossare scarpe da ginnastica impermeabili o da trekking. Per informazioni e prenotazioni Riccardo 340 3408022 – Arianna 347 3166283.