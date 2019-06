X edizione per “La satira a scuola”: premiazione per le seconde della secondaria di I° grado

FORTE DEI MARMI – La 10° edizione del concorso di disegno umoristico “La Satira a Scuola” promosso dal Comune di Forte dei Marmi in collaborazione con l’Istituto Comprensivo cittadino per gli studenti delle classi seconde della scuola “Ugo Guidi” di Forte dei Marmi ha avuto la sua giornata conclusiva di premiazione il giorno 6 giugno alle ore 12 presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di I° grado. Alla cerimonia conclusiva erano presenti il Vicesindaco Graziella Polacci e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Corallo che hanno consegnato i premi. Il tema di quest’anno è stato “Il pianeta lo salvo io!” e sono stati insigniti del premio i primi tre disegni classificati e numerosi altri.

Il Vice Sindaco Graziella Polacci commenta: <<Il concorso ha coinvolto gli studenti a riflettere sull’attuale tematica del cambiamento climatico, sullo sfruttamento delle risorse e sull’inquinamento ambientale. Un gioco molto educativo e impegnativo che i ragazzi hanno accolto con molto entusiasmo e hanno accettato con serietà questa importante sfida creando interessanti opere di creatività focalizzate sull’importanza di un comportamento ecologico imparando che l’ambiente va apprezzato, tutelato e protetto>>. L’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Corallo, aggiunge: <<I premi in denaro e in buoni libri che i vincitori e i partecipanti hanno ricevuto, lavorando singolarmente, in coppia e in gruppo, vogliono elogiare i disegni che rappresentano con chiarezza l’interesse degli studenti rispetto a questa importante e attuale tematica e ci auguriamo che rimanga e cresca sempre più nei loro pensieri il rispetto per l’ambiente che li circonda>>.