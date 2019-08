“Woodstock e dintorni”: in Versilia tanti ospiti importanti per ricordare l’evento

VERSILIA – “Woodstock e dintorni”. Domenica 18 agosto, dalle 21.30, a due passi dal Pontile di Tonfano e a 50 anni esatti dall’ultima nota della chitarra di Jimi Hendrix sul palco del mitico festival; pace, amore e musica saranno i protagonisti assoluti del sesto appuntamento del ciclo di incontri culturali “Parole d’Estate” organizzato dall’associazione Versilia, su la testa!.

A raccontare questo grande evento saranno presenti, come sempre, ospiti importanti:

Giorgio Dolce, musicista locale che partecipò come membro del gruppo “La Macchina” al festival di musica d’avanguardia e di nuove tendenze tenutosi nella pineta di Lagomare a Torre del Lago nel 1971, esibendosi sullo stesso palco della PFM e accompagnando la celebre Mia Martini; Vittore Baroni, artista, critico musicale e musicista, nato a Forte dei Marmi, cofondatore e redattore del mensile Rumore, attualmente scrittore per Blow up; infine Massimo Cotto, conduttore del programma radiofonico Rock an Talk per Virgin Radio, autore televisivo e teatrale, scrittore e giornalista professionista di caratura internazionale, tanto da aver diretto Rockstar ed aver scritto per la rivista Billboard.

Presenterà la serata Patrick Poini, che di musica si è occupato in radio, tv ed editoria.