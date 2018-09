Wonderland, ecco la nuova formula di intrattenimento per bambini a Lucca

LUCCA – Chi non ha mai sognato una volta nella vita di seguire il Bianconiglio ed entrare nel Paese delle Meraviglie?

Sabato sera (29 settembre) nella Sala Eventi di Incanto Party all’Arancio (via Romana, 750) sarà possibile immergersi nella celebre favola Disney e vivere una serata magica. L’agenzia Incanto Party, con il supporto media di Lucca Kids, il portale per bambini e famiglie di Lucca e provincia, organizza infatti Wonderland, la prima Show Night a Lucca interamente dedicata ad Alice e ai suoi pazzi amici.

“Si tratta di un evento davvero particolare, una nuova formula di intrattenimento non ancora realizzata qui – spiega Samanta Pardini, party planner e titolare dell’agenzia Incanto -. Tutto è studiato nel dettaglio per regalare agli ospiti un’esperienza unica ed esclusiva per far vivere a 360 gradi la celebre favola Disney.

Il progetto è quello di realizzare una volta al mese una serata a tema di questo tipo, per regalare ai bimbi l’opportunità di vivere sempre una favola diversa. Questo mese ci immergeremo nel Paese delle Meraviglie, il prossimo… chissà?

Insomma: un sabato sera al mese, si spegne la tv e si vive la magia.”

L’evento comprende apericena, spettacolo, giochi a tema, premi e a seguire disco. L’apericena inizia alle 20 e proviene direttamente dal Paese delle Meraviglie con le Tartine della Regina, gli Spiedini del Brucaliffo, e altri originali stuzzichini.

Alle 21.15 iniziano lo spettacolo e i giochi, mentre si serve il tè del Cappellaio Matto e il dolce ufficiale Incanto Disney “Dolcezza Arcobaleno”.

Il costo di ingresso comprensivo di apericena è 15 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini, 8 euro per i/le fratelli/sorelle.

L’ingresso per chi partecipa dalle 21.15 è di 8 euro a persona.

Ogni due famiglie che partecipano insieme, un bambino entra gratuitamente.

Ultimi posti disponibili. Per info e prenotazioni: Tel 320.6632166, email: incantoparty@nullgmail.com.