WI-FI gratuito, Capannori vince il bando europeo. Consegnato al comune un voucher da 15 mila euro

CAPANNORI – L’amministrazione Menesini ha vinto il bando WiFi4Eu dalla Commissione Europea per l’installazione di nuovi punti wifi ad accesso gratuito nei luoghi pubblici. Proprio per questo la responsabile dell’iniziativa, Carlota Reyners Fontana, è giunta a Capannori per consegnare simbolicamente all’assessore alla partecipazione e alla semplificazione, Matteo Francesconi, un buono da 15 mila euro che verrà utilizzato per finanziare gli interventi.

“Un altro bel risultato che testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale nel dotare i luoghi pubblici della connessione wifi gratuita – commenta l’assessore Matteo Francesconi -. Siamo convinti che per rendere più fruibile ed attrattivo il nostro territorio a cittadini e turisti sia importante offrire il collegamento a internet senza la necessità, per chi ne usufruisce, di sostenere alcun costo. Utilizzare il proprio tablet, computer portatile o smartphone nei luoghi pubblici può infatti contribuire a conoscere meglio il nostro territorio e le iniziative che vengono organizzate. Ringrazio la Commissione Europea per aver messo a disposizione di Capannori questa somma ma sopratutto ringrazio gli uffici che, ancora una volta, con professionalità e determinazione ci hanno permesso di vincere questo buono”.

Il voucher di 15 mila euro euro sarà utilizzato per l’installazione di almeno 10 punti wi-fi in zone di Capannori non ancora coperte e a servizio di spazi come parchi, piazze e altri luoghi pubblici.

La somma è stata assegnata a Capannori in seguito alla partecipazione al primo bando dell’iniziativa WiFi4Eu cui hanno aderito 13.198 municipalità europee, di cui 3202 dell’Italia (il paese con il maggior numero di candidature). In Italia sono 224 i Comuni dei buoni; in Toscana ce ne sono stati 6, tra cui, appunto, Capannori, che, fra l’altro, è stato l’unico in provincia di Lucca. In tutta Europa sono stati 2.800 i municipi vincitori, per un totale di 42 milioni di euro di risorse assegnate. Oltre all’estensione della rete wifi, un altro degli obiettivi dell’iniziativa è arrivare alla creazione di un’autenticazione unica valida per navigare tramite wifi pubblico in tutta Europa.