Weekend intenso per le formazioni del settore giovanile maschile della Lucchese

LUCCA – Continuano gli impegni ufficiali per il settore giovanile della Lucchese. Sabato la Berretti di mister Marco Vannini ha partecipato al torneo allo stadio comunale di Rosignano Marittimo contro Livorno e lo stesso Rosignano. Proprio contro i padroni di casa i rossoneri hanno vinto 4 a 0, grazie alla doppietta di Etna e ai gol di Zocco e Del Carlo. Sono usciti sconfitti dal confronto contro il Livorno per 2 a 1. I rossoneri sono andati in vantaggio con Cipriani, ma poi il Livorno è riuscito prima a pareggiare e a dieci minuti dalla fine a segnare il gol della vittoria. Un test molto importante per i ragazzi allenati da Vannini, visto che si sono trovati di fronte una formazione labronica molto forte. Appuntamento importante anche per gli Allievi Nazionali di mister Vito Graziani che hanno preso parte al prestigioso torneo Nereo Rocco a Settigano in provincia di Firenze. Nel girone a tre i rossoneri hanno affrontato e battuto per 2 a 1 la Pistoiese con i gol di Maggi e Del Dotto, mentre sono usciti sconfitti dal match contro la formazione austriaca dello Sturm Graz. Hanno invece pareggiato a reti bianche contro l’Empoli. Tre buone prestazioni quelle dei rossoneri che hanno già fatto vedere buone cose. Gli Allievi Provinciali di Michele Bruno si sono invece aggiudicati domenica il triangolare di Pistoia. I rossoneri hanno affrontato Pistoia Nord ed hanno vinto per 6 a 0 grazie alla doppietta di Deiorio e ai gol di Baroni, Salvetti, Iacopini e Campani. Nella seconda gara hanno invece pareggiato per 0 a 0 contro Monsummano, andando così ai calci di rigore. Per i lucchesi hanno segnato Bertonelli, Nuti, Montemagni e Deiorio, mentre i pistoiesi ne hanno sbagliati quattro. Hanno chiuso il weekend di appuntamenti i Giovanissimi Nazionali con il torneo Italo Allodi a Settignano. I ragazzi di Michele Amaducci si sono qualificati alla fase successiva della competizione. Nella prima gara contro il Siena sono usciti sconfitti per 3 a 1 con il gol realizzato da Santelli, mentre nel secondo match hanno battuto per 4 a 3 l’Arezzo grazie alla doppietta di Turri e alle reti di Vaselli su rigore e Salvadori. I rossoneri torneranno di nuovo in campo mercoledì alle 18 sempre a Settignano.