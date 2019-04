Weekend di Street Food Tonfano, dall’hamburger alla cucina etnica

MARINA DI PIETRASANTA – Weekend con lo Street Food a Tonfano. Ce n’è per tutti i gusti. Appuntamento di inizio primavera da leccarsi i baffi con la quarta edizione del festival del cibo da strada più atteso dell’anno. Un fine settimana gastronomico, in programma nel centro di Tonfano, da venerdì 5 aprile a domenica 7 aprile dalle ore 10.00 fino a tarda notte. L’evento è organizzato da Marina Eventi con il patrocinio del Comune di Pietrasanta.

Un villaggio gastronomico, con 20 tracks “posteggiati” in via Versilia, la centralissima via dei negozi e dello shopping. Oltre alla cucina tipica regionale italiana, da divorare ci sono i celebri hamburger americani, specialità europee come la paella ma anche il cibo oltreoceano con quesadillas mexicane, cucina etnica thai e tanto altro.

Non solo food, ma anche tanta musica ed intrattenimento accompagnano il weekend del cibo di strada con il dj set-karaoke in agenda sabato 6 aprile dalle 21.00 in poi.