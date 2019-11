Weekend di eventi a Pietrasanta: filosofia, miele, storia e tanto altro

PIETRASANTA – Weekend tra mostre, incontri, laboratori per bambini, filosofia e miele. La Piccola Atene si conferma, anche in autunno, la città degli eventi grazie al palinsesto confezionato dall’amministrazione di Alberto Stefano Giovannetti. Ma andiamo per ordine. Sono due gli eventi in chiusura: la mostra “Save the green” di Michele Bertellotti nell’atrio del Municipio che sarà visitabile fino a sabato 16 novembre alle ore 13.00 e la mostra “Io e Alice” di Manola Caribotti ospitata nella prestigiosa Sala delle Grasce nel complesso di S.Agostino: la retrospettiva è aperta fino a domenica (dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00).

Nel Chiostro di S. Agostino c’è il Sophia, il Festival della Filosofia promosso dall’associazione culturale Rossocarminio con il patrocinio del Comune di Pietrasanta in programma fino a domenica 17 novembre. Nel Teatro Comunale e nel Chiostro di S. Agostino sono in programma incontri con illustri, importanti filosofi e protagonisti della cultura per confrontarsi sul tema del Tempo. Tanta l’attesa e la curiosità per la prima edizione di MielArt organizzata da Coldiretti in agenda da sabato 16 a domenica 17 tra il campetto della Rocca e il giardino della Lumaca tra mercatini di produttori, laboratori per bambini, degustazioni, incontri ed assaggi.

Spazio alla storia. Nella Sala dell’Annunziata si festeggia il centenario della nascita di un grande politico “Cosimo Primo de Medici”, duca di Firenze e granduca di Toscana con un convegno in programma sabato 16 novembre alle ore 9.00 e 15.30.

Musei Civici sempre aperti con il Museo dei Bozzetti “Pierluigi Gherardi”, la più imponente collezione di “prove d’artista” in gesso del pianeta, visitabile sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 e domenica dalle 16.00 alle 19.00. La sezione di Bozzetti in Vetrina ed il Museo Barsanti dedicato all’inventore del motore a scoppio Padre Eugenio Barsanti, ospitati entrambi a Palazzo Panichi, sempre in Piazza Duomo, sono aperti sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00. Il Museo Archeologico “Bruno Antonucci” a Palazzo Moroni (Piazza Duomo) è aperto al pubblico il sabato dalle 16.00 alle 19.00 e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Casa Carducci a Valdicastello è visitabile sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00. “Erratico”, la grande mostra di Bart Herreman e Umberto Cavenago in Piazza Duomo, nella Chiesa e nel Chiostro di S.Agostino fino a venerdì dalle 16:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.