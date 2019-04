Week end di Pasqua: tutti gli appuntamenti nelle discoteche versiliesi

VERSILIA – Nel weekend di Pasqua la Capitale del divertimento torna a riaccendersi con ben 5 discoteche in Versilia aperte e tre serate da vivere dal tramonto all’alba. Venerdì 19, Sabato 20 e Domenica 21 Aprile a infiammare i 17 km di costa icona della notte saranno alcuni dei locali più belli e famosi d’Italia: quelli che non hanno mai chiuso – l’intramontabile Capannina di Forte dei Marmi e il Maki Maki in Darsena a Viareggio, il Seven a Marina di Pietrasanta che ha riaperto da qualche settimana e quelli che attendevano questo weekend – l’esclusivo Twiga e l’elegante Ostras – per il loro grande ritorno.

Un weekend così ricco di appuntamenti rischia di creare non poca confusione al pubblico della notte. Non è certo semplice orientarsi tra serate destinate rigorosamente ad adulti e altre a cui possono accedere anche giovani e giovanissimi, tra appuntamenti esclusivi e altri decisamente più economici, tra locali che offrono anche il servizio ristorazione e altri solo quello discoteca e in più ci sono i differenti generi musicali – che in Versilia spaziano dalla classica commerciale al reggaeton di tendenza, dall’house music all’hip hop – e possono cambiare, nella stessa discoteca, da serata a serata.

Twiga Beach: Venerdì, Sabato e Domenica nella discoteca più esclusiva d’Italia.

Si riaccende il locale icona di divertimento elitario, stravaganza e stile. La discoteca che ha rivoluzionato le regole del night entertainment e riscritto la storia della Versilia torna con 3 serate una più scintillante dell’altra. I dinner show con Rosita e Parioli Venerdì e Sabato, Ristori & The Portofinos nell’appuntamento di Domenica già tutto esaurito e le notti in discoteca con i deejay Fabio Bartolini (guest Sabato), Gianni Morri (guest Domenica) e il resident Max Gigliotti, sono solo la punta di un iceberg di ragioni ed emozioni per prenotare subito una cena o uno dei richiestissimi tavoli in discoteca.

Capannina di Franceschi: Venerdì con Jerry Calà, Sabato e Domenica di Pasqua.

Venerdì 19 Aprile torna Jerry Calà Capannina di Franceschi, il one man show simbolo dell’Estate in Versilia capace di far ballare, cantare, ridere ed emozionare intere generazioni. Per assistere allo spettacolo dalla balaustra in moltissimi hanno già riservato una cena, disponibili gli ultimi tavoli dopocena in pista o al piano bar. Sabato e Domenica, dopo la cena creata dallo chef David Romagnoli saranno le orchestre dal vivo, il dj resident Charlie Dee e la voce di Mauro Gonzini ad accendere le serate in sala grande, mentre al piano bar lo spettacolo è firmato Stefano Busà e dal dj Stefano Natali.

Sabato e Domenica si torna a ballare all’Ostras Beach e Lunedì tutti sulla spiaggia.

Il locale per pubblico adulto della Versilia ritorna con due serate tra ristorante e discoteca e un Beach Party diurno sulla spiaggia. Sabato dopo il tramonto cena spettacolo con Eliza G. by SONY MUSIC, discoteca con i deejay resident Saint Paul e Andrew C, il dj guest Simone Cattaneno, le performance al violino di Mark Lanzetta e la sensuale voce di Eleonora Rossi. Domenica gli ospiti potranno scegliere anche l’aperitivo con tavoli su prenotazione, oltre a cena e discoteca. Una speciale Domenica di Pasqua frutto della collaborazione tra staff Ostras, Aperitivo in Famiglia, That’s Amore, Jaguar Firenze, Dj Tour by Concorde e le modelle dell’agenzia Luca Scaglioni di Milano. Lunedì di Pasquetta dalle 10 alle 20 tutti sulla spiaggia con aperitivi, grigliate, ristorante e divertimento diurno.

Venerdì, Sabato e Domenica Maki Maki Viareggio.

3 eventi consecutivi per il locale che estende i confini delle serate in Versilia fino alla Darsena di Viareggio. La formula vincente è quella che ha fatto del Maki Maki uno dei punti di riferimento per chi vuole cenare con gusto e divertirsi in discoteca, spendendo il giusto. Venerdì con Dj Davide Bonini, Sabato con Franco Lippi e Samule Brotini mentre la domenica la discoteca della Darsena si accende con la musica house firmata Ritual.

Sabato e Domenica Seven Apples.

Sabato sera per giovani e giovanissimi al Seven con musica reggaeton, hip hop, R&B e house. Domenica con Davide Bossi e Fren-G in quella che si annuncia una delle serate più calde della Pasqua nelle discoteche in Versilia.