Week end di eventi a Routa, ci sarà anche la “Festa della Pizza”

CAPANNORI – Due eventi in programma a Ruota per il prossimo fine settimana promossi dall’associazione culturale ‘Presepe Vivente di Ruota 1990’ in collaborazione con la parrocchia. Domani, sabato 29 giugno, alle ore 21,15 in piazza del Rio la Compagnia Teatro di Ruota metterà in scena la commedia ‘La Cesira’. A seguire è in programma una tombola. Domenica 30 giugno a partire dalle ore 19.30 nel giardino adiacente la sala della parrocchia si svolgerà la ‘Festa della Pizza’ con pizze di vari gusti, focacce, panini, musica e tombola con ricchi premi (per prenotazioni tel.0583 570554).