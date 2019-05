Week di festa a Guamo, torna la “Festa della Sorgente”

CAPANNORI – Prosegue sabato 25 e domenica 26 maggio a Guamo la 20a Festa de ‘La Sorgente’ promossa dal Gruppo Ricreativo La Sorgente’ in collaborazione con il Comune di Capannori e la Provincia di Lucca con tanti eventi tra cui mercatini di arti e mestieri, musica, spettacoli e street food. Domani, sabato, dalle ore 15.00 alle ore 21.00, si terranno i Mercatini di Arti e Mestieri. In programma anche una mostra di pittura di Paolo Vannucchi sul piazzale della chiesa e una serata di Liscio Revival con la Rocksy Band con inizio alle 21 che si svolgerà in piazza Guami. Street Food dalle ore 10.30 alle ore 24.

Ricca di eventi la giornata di domenica 26 maggio. Dalle ore 9 alle ore 20 si terranno la Corte dei Vecchi Mestieri e il mercato ambulante. Inoltre a partire dalle 9 e fino alle 21 saranno presenti i Mercatini di Arti e Mestieri. Dalle 9 alle 20 si terranno l’VIII Premio d’arte ‘La Sorgente’ (Vicolo dell’arte) con premiazione alle ore 19 presso lo stand ‘La Sorgente’ e la mostra di pittura di Paolo Vannucchi sul piazzale della chiesa. In programma anche vari spettacoli: Animazione per Bambini con Zanzibar Club Animazione (dalle ore 15.30 alle ore 19.30); Esibizione di Pole Dance e Aerial Arts Studio della scuola Abacada Luna (dalle ore 18.00) e lo spettacolo “Mamma mia, questa tennologia!” messo in scena da La compagnia teatrale La Combriccola (ore 21.30). Inoltre Street Food dalle ore 17.00 alle ore 24.00.