“Walk this way”: parte la campagna abbonamenti del Basket Le Mura

LUCCA – È stata presentata questa mattina al PalaTagliate di Lucca la campagna abbonamenti per la stagione 2018/2019 del Basket Le Mura “Walk this way”.

Al tavolo di fronte ai giornalisti Massimo Branchetti, responsabile marketing della Società, Andrea Piancastelli, dirigente del Basket Le Mura e Lidia Gorlin, team manager della squadra.

La grafica elaborata da Marco Mei raffigura la squadra, serie A e gruppo de Le Mura Spring, tutte assieme sulle Mura di Lucca.

Il messaggio è chiaro “Camminare in questo modo” per ridare slancio al movimento.

Senior e giovani rappresentano, infatti, il presente e quello che vuole essere il futuro della Società, dove le giovani possono imparare e migliorarsi allenandosi con le senior ma anche dove il gruppo della serie A può sentirsi ancor più responsabilizzato dalla presenza delle piccole e motivato grazie all’entusiasmo che le giovani trasmettono all’ambiente.

È la prima volta che si effettua un’operazione di questo genere, segno che il lavoro svolto da giugno ad oggi, fortemente voluto da coach Serventi in primis e condiviso dalla Società, vuole essere lo standard e non l’eccezione, per far sì che il movimento cresca nella sua interezza assieme a tutta la città. Non è un caso che la foto sia stata scattata sulle mura, il simbolo di Lucca nonché il nome della squadra di basket femminile.

Passando ai prezzi degli abbonamenti la Società ha scelto la linea di massima disponibilità anche verso i tifosi.

Per gli over 18 sarà possibile assistere a tutte le gare casalinghe della regular season al costo di 80,00 euro (con un minimo di 10 partite garantite), prezzo che scende per i ragazzi con età compresa tra 12 e 18 anni, che potranno accedere al palazzetto al costo di 40,00€.

Del tutto simbolico il costo dell’abbonamento junior per i minori di 12 anni che con 10,00 euro avranno la possibilità di avere il proprio abbonamento.

Ci sarà poi la possibilità come ogni anno di sottoscrivere l’abbonamento Friends al costo di 200,00 euro, col quale si ha diritto ad assistere a tutte le partite della stagione comprese quelle della fase playoff/playout. Un abbonamento amico come dice la parola stessa per chi vuole aiutare l’attività del basket Le Mura.

Invariato il costo dei biglietti, 10,00 euro per l’intero, 5 per i ragazzi tra 12 e 18 anni, 1 euro per i minori di 12 anni mentre entreranno gratis tutti i bambini che non hanno ancora compiuto 4 anni.

Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere nei seguenti giorni di settembre: 3,5,7,11,14,18,21,25,28 presso il PalaTagliate dalle ore 18 alle 19.