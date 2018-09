‘Volontari sulle Mura’: un’iniziativa del Cesvot per far conoscere le realtà del volontariato lucchesi

LUCCA – Una domenica dedicata al volontariato sulle Mura di Lucca. Questa è l’iniziativa presentata questa mattina dal Cesvot, nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti e che ha lo scopo di avvicinare i lucchesi al mondo del volontariato, facendo conoscere le diverse realtà che si trovano sul territorio e che operano nei diversi settori.

«E’ importante che vi sia un incontro di questo genere sulle Mura di Lucca – commenta l’assessore Lucia Del Chiaro – perché è importante, soprattutto in questo momento storico, comprendere come si possa stare assieme anche al di fuori dalle mura domestiche. Le Mura sono sempre state un monumento in qualche misura ‘difensivo’ e quindi ‘divisivo’, che mette un confine ‘fisico’ tra il dentro e il fuori e, in questa giornata, invece, diventano il simbolo dello stare insieme».

L’appuntamento dal titolo “Volontari sulle mura” vede il coinvolgimento di 42 associazioni ed è per domenica 9 settembre, dalle 11 alle 19, al Baluardo San Paolino. La partecipazione è libera e gratuita, aperta a grandi e piccini: l’inaugurazione della festa sarà alle 11 con gli interventi del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, del presidente della delegazione Cesvot Lucca, Pierfranco Severi e di Andrea Bicocchi, vicepresidente vicario Cesvot.

«E’ importante – afferma Severi – che sia stata organizzata questa giornata aggregativa che permette di conoscere l’attività delle associazioni associate al Cesvot. Ci saranno anche dei momenti conviviali, come la merenda delle 18, organizzata per 500 persone, che permetterà di condividere in allegria i valori del volontariato».

L’iniziativa è inserita all’interno della manifestazione Vivi Lucca 2018 per il Settembre Lucchese. In programma laboratori creativi di ceramica dell’associazione Itaca e sfide a scacchi, mostre e proiezioni video, presentazioni di libri e balli con i volontari dell’Auser, truccabimbi e dimostrazioni di atletica leggera adattata per donne con tumore al seno, azioni di primo pronto soccorso a cura della Croce Verde di Lucca e la creazione di un calendario della gentilezza con la partecipazione attiva dei cittadini, a cura di Avulss.

Per tutto il giorno sarà inoltre presente il cardiocamper degli Amici del Cuore per fare elettrocardiogrammi gratuiti, per misurare la pressione arteriosa e la saturazione di ossigeno. E il gran finale è una merenda in musica per tutti con il gruppo multietnico Djembéfola e la cooperativa Odissea.

«Quella del Cesvot – sottolinea Andrea Bicocchi – è un’esperienza molto positiva che dimostra l’importanza dell’organizzazione dei servizi per il volontariato. Un’esperienza vincente, quella toscana, aiutata sicuramente dal fatto che la regione e Lucca in particolare, sono sempre stati terreni fertili per il volontariato e che questo settore, di fatto, non ha mai risentito di grandi crisi».

«Lucca è per tradizione città del volontariato e ancora oggi dimostra la propria vitalità del settore con le numerose associazioni che compongono questo vasto mondo – conclude l’assessore alle Politiche Sociali, Del Chiaro – per questo abbiamo accolto con grande favore l’organizzazione di questa iniziativa che rientra nel programma del Settembre Lucchese e che permetterà a tanti di avvicinarsi e conoscere meglio le sfide e le tematiche che caratterizzano il comparto del volontariato. Il tutto in un clima di occasioni di incontro, di confronto e di scambio di esperienze».