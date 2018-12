Vivi Lucca 2019: ultimi giorni per presentare la domanda e partecipare alla selezione

LUCCA – C’è tempo fino alle ore 12 di lunedì 3 dicembre per partecipare alla selezione delle manifestazioni che saranno incluse nel calendario unico degli eventi Vivi Lucca 2019. Le proposte possono essere presentate da associazioni culturali, enti no profit, pubblici o privati (fondazioni, comitati, istituzioni), società operative, società che organizzano eventi culturali, sportivi, di spettacolo o intrattenimento vario, dalle associazioni di promozione sociale o di volontariato, dalle associazioni sportive, dalle imprese che operano nel settore culturale, ricreativo e del tempo libero e da privati cittadini. Tutti potranno concorrere singolarmente o in partenariato.

Il bando e i moduli di partecipazione sono consultabili e scaricabili dal sito web del Comune di Lucca e l’Ufficio Cultura è a disposizione per offrire ulteriori informazioni e chiarimenti. Le domande potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Lucca o tramite posta certificata all’indirizzo comune.lucca@nullpostacert.toscana.it.

La composizione del programma, che sarà frutto di una selezione sulla base di criteri di valutazione, sarà mirata ad ottenere un’offerta culturale di qualità, diffusa sul territorio e distribuita in modo uniforme per tutto l’anno 2019, in un’ottica di equilibrio fra i vari generi di intrattenimento, privilegiando le iniziative originali, innovative e concepite per stimolare e promuovere la progettualità e le risorse dei territori, coinvolgere i cittadini, attrarre nuove fasce di pubblico, creare sinergie tra settori e operatori differenti sia dal punto di vista dimensionale che culturale, al fine di favorire la co-produzione e lo sviluppo di sistemi integrati.