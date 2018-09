Vivere il Centro Storico: ‘Le manifestazioni sulle Mura sono compatibili con il monumento?’

LUCCA – Qualcuno si preoccupa di far si che gli eventi che si tengono sulle Mura siano compatibili con il loro valore storico monumentale?

A prima vista sembra di no perché, in aggiunta ai muretti mezzo demoliti o ai piloncini mancanti segnalati da oltre un anno e per i quali non è stato posto alcun rimedio, si riscontrano altri danni per i quali non siamo nemmeno certi che chi dovrebbe se ne sia nemmeno accorto.

Dopo la distruzione parziale della grata di legno di Porta S. Pietro, avvenuta l’anno scorso da parte di uno dei camion del Summer Festival e la sua ricostruzione, ci pare di notare che uno degli elementi verticali sia stato “toccato” dal consueto carico sporgente. Non si sa quando questo sia successo anche se questa situazione è venuta fuori dopo l’ultimo Summer Festival.

Che dire poi dei numerosi cerchietti apparsi sull’asfalto natura nel tratto prospiciente l’ex Campo Balilla? Saranno mica la conseguenza delle strutture metalliche adoperate per il Summer Festival?

E il soffitto della casermetta di Porta S. Maria? Magari un camion al servizio di Verdemura?

Considerato che le Mura ed i manufatti che vi insistono, nonché gli spalti che le circondano, sono beni specificatamente tutelati con il DM n° 103/2017 e che questo comporta l’onore e l’onere della loro tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, abbiamo segnalato queste situazioni all’amministrazione comunale e alla Soprintendenza chiedendo se sono stati rintracciati gli autori di questi danneggiamenti, la sanzione loro comminata, entro quanto tempo verrà effettuata la riparazione, se verranno rese più restrittive le norme che regolano i mezzi adibiti al trasporto di materiali che vengono utilizzati per le manifestazioni all’ interno del Centro Storico, e soprattutto se verranno messi in atto controlli più efficaci da parte della Polizia Municipale o degli altri organismi comunali per accertarsi del loro rispetto

Comitato Vivere il Centro Storico