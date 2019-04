Visite guidate gratuite e concerto presso la chiesa San Pietro Somaldi il 5 aprile

LUCCA – Giorno venerdì 5 aprile, dalle 16 alle 17:30 ultima visita, gli studenti delle classi V CITT e II BITT dell’ISI Pertini di Lucca, coordinati dal prof. Paolo Battistini e preparate dalle guide dell’associazione “Info&guide” nell’ambito del progetto “ Chiese aperte”, promosso dalla parrocchia del Centro Storico di Lucca, faranno da guida gratuitamente ai visitatori presenti alla scoperta della chiesa di San Pietro Somaldi.

Il luogo di culto è di origine longobarda e si contraddistingue per la sua facciata in stile romanico. L’interno della chiesa, a tre navate, conserva importanti opere d’arte, quali l’ “Assunzione” di Zaccaria da Vezzano del 1532 e i capolavori secenteschi di Gaspare Mannucci e Tiberio Franchi.

Fulcro di San Pietro Somaldi è l’interessantissimo organo secentesco, costruito dal celebre organaro lucchese Domenico Cacioli; su tale strumento espresse il suo genio il giovane Giacomo Puccini che vergò il proprio nome sulla sua superficie lignea. Indubbiamente, il fascino di tali luoghi è straordinario: oltre la dimensione mistica, si percepisce la forza immaginifica dell’estro creativo; in definitiva un’ennesima gemma della “Città dalle cento chiese”.

Per celebrare il “Maestro”, alle 17, verrà tenuto dal Maestro Silvano Pieruccini che, nell’occasione sarà affiancato dalla voce del soprano Sara Guidi, un breve concerto in cui verranno eseguiti i seguenti brani per organo di Giacomo Puccini ed altri esimi autori: Allegro spiritoso Baldassarre Galuppi (Venezia 1706 – 1785); Basse de trompette G.F. Dandrieu (Parigi 1682 – 1738); Marcia per organo G. Puccini (Lucca 1858 – Bruxelles 1924); Sei versetti D. Zipoli ( Prato 1688 – Cordoba, Argentina 1726); Finale Giuseppe D’Hooghe (1900); Domine Deus (dal Gloria in Re maggiore Antonio Vivaldi (Venezia 1678 – Vienna 1728); Ave Maria di Caccini (Tivoli 1618 – Firenze 1618). L’esimio artista ha collaborato con alcuni importanti musicisti tra cui: Mons. Valentino Miserachs Grau, direttore della Cappella Musicale Liberiana in Roma; il soprano Alida Berti, il controtenore Alessandro Carmignani.