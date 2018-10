Visita ufficiale alla Croce Verde di Forte dei Marmi di Stefania Saccardi, assessore regionale alla sanità

FORTE DEI MARMI – Alla presenza del vicesindaco Graziella Polacci e del consigliere dell’associazione, Sara Beltrami, questa mattina l’assessore regionale al Diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio-sanitaria, Stefania Saccardi ha visitato i locali della Croce Verde di Forte dei Marmi.

Un incontro ufficiale in cui l’assessore ha constato con estrema soddisfazione la vasta gamma di prestazioni sanitarie offerte, soffermandosi in modo particolare sul centro dialisi in grado di fare due turnazioni giornaliere per un totale di 12 pazienti.

Ha preso altresì visione dei lavori in corso, apprezzandone la progettazione e la finalità di nuovi spazi: “Si tratta – ha commentato l’assessore Saccardi – davvero di una eccellenza che coniuga le esigenze tra pubblico e privato e faremo in modo di essere vicini a questa importante realtà utile non solo per Forte dei Marmi ma per tutto il territorio comprensoriale”.

“Ringrazio l’assessore Saccardi – sottolinea il vicesindaco Polacci – per aver colto e apprezzato il grande lavoro, impegno e professionalità dell’associazione, sono certa che saprà contribuire fattivamente per aumentarne la potenzialità”.