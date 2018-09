Virtus Lucca: ottimo risultato per la squadra a Livorno

LUCCA – Un argento, due bronzi e due titoli toscani under 20: è stata una trasferta proficua quella della squadra allievi/e della Atletica Virtus CR Lucca alla finale del Gran Prix Fidaltoscanaestate di Livorno dove la squadra quasi al completo ha avuto occasione di misurarsi in pista e verificare lo stato fisico e mentale dopo la lunga pausa estiva. Un test che, si può dire, è stato superato con successo, tanto che in alcune competizioni i nostri ragazzi hanno saputo migliorare i propri primati personali lasciando ben sperare in prove altrettanto positive anche nei prossimi appuntamenti della nuova stagione sportiva.

E’ il caso ad esempio di Giulia Sabò che regala una notevole prestazione sui 200 metri piani andando a conquistare la seconda posizione assoluta con 26’’56, migliorando di ben mezzo secondo il proprio personale. Ottima la sua gara anche nei 400 metri dove taglia il traguardo dopo 1:00,45 in terza posizione assoluta e prima tra le juniores, conquistando così il titolo toscano di categoria. Bene anche Nassim Moraytel che nei 200 metri per la prima volta sfonda il muro dei 23 secondi completando il percorso in 22’’93, arrivando quarto in classifica assoluta e argento tra gli under 20. Una buona prestazione replicata anche sulla distanza doppia, dove al traguardo registra 50’’82 guadagnando il bronzo nella categoria e la sesta posizione assoluta. Titolo toscano di categoria juniores viene conquistato anche da Marina Guidotti sui 400 metri ad ostacoli, mentre Tommaso Santabarbara sui 100 metri maschili segna un nuovo primato personale nonostante un leggero vento in opposizione, arrivando a fine gara dopo 11’’42 in quinta posizione assoluta dietro il compagno di squadra Lorenzo Dumini (quarto con 11’’30).

Appena fuori dal podio assoluto anche Clarice Gigli (quarta negli 800 metri con un tempo di 2:27,72), mentre nei lanci è apparsa sottotono la prestazione di Viola Pieroni nel getto del peso da 4kg (solo 9,19 m la prestazione dell’atleta biancoazzurra) e nel lancio del disco, dove lei e la compagna di squadra Gaia Cosimini non riescono a scalare la metà alta della classifica. Solo un soffio invece ha tenuto Marcell Jacobs fuori dal podio al XXXII Meeting Internazionale “Città di Padova”, dove il velocista virtussino ha gareggiato con la maglia delle Fiamme Oro sul percorso da 100 metri allo stadio Colbachini: 10’’28 il cronometro al traguardo con Marcell in gran recupero sulla parte finale del percorso dopo una partenza non brillantissima, non sufficiente purtroppo per raggiungere il sudafricano Ncincihli Titi che lo sopravanza di appena un centesimo di secondo. Una prova comunque notevole per Marcell che a stagione quasi conclusa tiene il passo dei migliori atleti europei, mettendo così una importante ipoteca sui campionati italiani assoluti in programma a Pescara nel prossimo weekend, dove la contemporanea assenza di Filippo Tortu apre ottime possibilità al velocista biancoceleste.