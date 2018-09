Virtus Lucca: cchi puntati alla finale dei campionati di società allievi ed allieve, squadra femminile lanciata verso il podio

LUCCA – Alte aspettative per il weekend che viene, che vedrà le squadre allievi ed allieve della Atletica Virtus CR Lucca impegnate sulle piste del campo scuola Renato Martelli di Livorno nella finale del campionato di società di categoria 2018. Un appuntamento importante a cui la società lucchese parteciperà, per il secondo anno consecutivo, da protagonista, ad ulteriore conferma dell’ottimo lavoro svolto continuativamente negli anni dal reparto tecnico sul settore giovanile e del grande investimento della società nel vivaio locale. Occhi puntati, in particolare, sulla squadra femminile che accede alla finale con tutti i pronostici favorevoli: la squadra allieve ha infatti superato la fase regionale col miglior punteggio e con le carte in regola per puntare al podio, nonostante l’assenza di Idea Pieroni sui 100 metri ad ostacoli.

La saltatrice barghigiana infatti, punta di diamante della squadra, si cimenterà solamente nel salto in alto per limitare al massimo il rischio di complicazioni che potrebbero scaturire dalla partecipazione a gare in discipline differenti dalla sua specialità, priorità assoluta in vista della sua partecipazione ai giochi olimpici giovanili di Buenos Aires. Grandissima fiducia viene comunque espressa da parte del personale tecnico anche negli altri membri della squadra, con particolare riguardo alla bravissima Asia Salerno (che si cimenterà nel lancio del disco e del giavellotto), e alla staffetta maschile 4×100 con la formazione Vigorito-Paterni-Galeotti-Cordoni, quasi identica alla line-up che ha conquistato alcuni mesi fa il bronzo nazionale ai campionati individuali di Rieti. A difendere i colori sociali ci saranno anche Martina Bertella (100m, 200m e 4×100), Matilde Caporale (4×400), Elisa Fontana (4×100, salto triplo), Ginevra Giannotti (1500m), Clarice Gigli (800m, 4×400), Federica Masoni (4×400, 400m ad ostacoli, 400m), Cecilia Naldi (salto in lungo), Bianca Nerli (4×100), Daiana Parducci (lancio del peso e del martello), Giulia Pierotti (4×100), Eletta Pignatelli (3000m), Chiara Solinas (4×400, 2000m siepi), Leonardo Renato Benedetti (salto triplo), Marco Bonini (400m, 4×400), Francesco Cordoni (100m, 4x100m, 4×400), Daniele Del Grande (3000m), Dario Fazzi (800m, 1500m, 4×400), Lorenzo Galeotti (200m, 4×100, 4×400), Sebastian Giunta (giavellotto), Pietro Minutelli (lancio del peso e del martello), Matti Paterni (110m ostacoli, 400m ostacoli, 4×100), Jacopo Rossi (lancio del disco), Luca Vigorito (4×100) e Andrea Zanini (salto in alto e in lungo). Ogni specialità vedrà competere un atleta di ognuna delle 12 società in gara, ed il punteggio di squadra verrà determinato dai singoli piazzamenti (12 punti al primo classificato a scalare fino ad 1 singolo punto all’ultimo)