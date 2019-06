Virtuoso&Belcanto: per l’edizione 2019 del festival numeri da record e la presenza del “leggendario” Alfred Brendel

LUCCA – Virtuoso & Belcanto, il festival internazionale di musica da camera realizzato da Comune di Lucca, Associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio, per la sua edizione numero quattro ha in serbo una importantissima novità: il “leggendario” Alfred Brendel, uno dei musicisti più importanti della Storia della Musica, si unisce a Virtuoso & Belcanto per una masterclass di musica da camera dedicata ai quartetti d’archi di Beethoven e Schubert. Uno dei momenti della masterclass sarà condiviso con il pubblico, creando così un’occasione imperdibile sia per gli addetti ai lavori che per tutti coloro che amano la musica classica: il Maestro terrà infatti una lezione aperta sabato 20 luglio alle ore 21.30, nel Chiostro di Santa Caterina del Real Collegio.

Sul fronte delle iscrizioni ai corsi di perfezionamento strumentali le notizie sono ottime, visto che si è registrato un vero e proprio record di domande. Sono infatti duecentocinquanta gli studenti che si sono candidati per le masterclass di pianoforte, violino, viola, violoncello e musica da camera, tenute per l’edizione 2019 del festival da docenti e artisti di fama internazionale provenienti da 15 diversi Paesi del Mondo e da alcune delle più prestigiose Istituzioni Musicali. Alcuni esempi: Yale University, Hanns Eisler Berlin, UDK Berlin, Conservatorio Superiore Parigi, Royal College Londra e Guildhall School Londra.

A iscrizioni concluse, gli strumentisti selezionati e ammessi alle masterclass sono 160 in tutto (contro i 125 della passata edizione) – 43 violinisti, 22 violisti, 41 violoncellisti, 38 pianisti, 16 elementi di gruppi formati, iscritti esclusivamente al programma cameristico (molti frequentano ambedue i programmi, solistico che cameristico) -, provengono da 38 Paesi (fra cui Vietnam, Cile, Colombia) dei 5 continenti e il loro livello di preparazione, in crescita esponenziale rispetto alle tre passate edizioni, è altissimo. In particolare, tre degli allievi iscritti ai corsi provengono dalla Barenboim Said Academy, braccio accademico della Western Eastern Divan Orchestra del Maestro Daniel Barenboim, con provenienze geografiche estremamente significative. Tra tutti, e solo a titolo esemplificativo, segnaliamo la magnifica pianista siriana Angela Boutros, originaria di Damasco, che è stata in qualche modo “salvata” dal suo talento e adesso vive a Berlino, studiando in quella Accademia musicale.

I Paesi con il maggior numero di studenti presenti sono Italia, USA e UK (14 studenti ciascuno); tra gli iscritti, il 68% proviene dall’Europa, il 17% dall’Asia, il 13% dalle Americhe (presenze anche dal Sud e Centro America, non solo USA e Canada), il 2% dall’Oceania (2 dalla Nuova Zelanda ed 1 dall’Australia) e l’1% dall’Africa. Altro elemento di grande interesse è l’età dei musicisti: l’83% appartengono alla fascia di età universitaria (1993-2001), il 13% sono più grandi (1985-1992) e un restante 4% più piccoli (2002-2006).

Tutte le informazioni sul Festival Virtuoso e Belcanto 2019, in programma a Lucca dal 15 al 28 luglio, sono consultabili sul sito http://virtuoso.events/.