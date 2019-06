Villaggio del Bambino, l’assessore Menchetti rilancia: “Finché ci saremo noi la manifestazione si farà, ed anzi faremo di tutto per renderla ancora più bella”

PORCARI – Va in archivio un’edizione da record del Villaggio del Bambino. Un successo senza precedenti, sia quanto a partecipazione di famiglie e bambini che per la qualità – e la quantità, con 80 attività presenti – dei giochi e dell’intrattenimento. Il bilancio lo traccia l’assessore alla Cultura Roberta Menchetti: “È stata una giornata meravigliosa, che ci porteremo dietro a lungo – commenta – e mi corre l’obbligo di ringraziare a nome dell’amministrazione tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a renderla tale. Vi assicuro che non era facile, per tanti motivi: non ultimo sul fronte sicurezza, che con le nuove normative introdotte è diventato un tema molto delicato. E se tutto è filato liscio significa che le cose sono state fatte per bene. Desidero prendere un impegno con i porcarese: finché ci saremo noi, questa manifestazione si continuerà a fare, cercando anzi di far crescere ulteriormente la qualità e la varietà dell’offerta alle famiglie”.

Negli ultimi anni il Villaggio del Bambino è cresciuto in modo esponenziale diventando ormai un classico che apre le manifestazioni del Giugno Porcarese. L’amministrazione ne è pienamente consapevole e intende fare tesoro di tutto quanto emerso in questa edizione e nelle precedenti per salire ancora di livello. “L’organizzazione ha ricevuto in queste ore tanti attestati si stima – aggiunge l’assessore Menchetti -, insieme ad alcuni suggerimenti su come poter fare ancora meglio. Come è nostra abitudine ascolteremo tutte le voci – conclude -, perché solo in questo modo saremo in grado di affinare ulteriormente un meccanismo dietro al quale, voglio rimarcarlo, insistono risorse importanti unite ad un grande lavoro di squadra. Il nostro obiettivo – conclude – è quello di coinvolgere è sempre di più tutto il paese in una grande festa collettiva e nello stesso tempo riuscire accogliere al meglio le migliaia di persone che ormai si sono affezionate a questo bellissimo evento”.