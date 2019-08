Villa Bertelli: il secondo appuntamento di “Sentieri Musicali” con il violino di Andreea Baciu e Maria Giulia Lari

FORTE DEI MARMI – Secondo appuntamento con la rassegna Sentieri musicali sabato 31 agosto alle 21.15 a Villa Bertelli Forte dei Marmi, dove sarà protagonista il violino di Andreea Baicu, accompagnata da Maria Giulia Lari. Un concerto che, insieme agli amati Mozart e Beethoven, rispettivamente con la Sonata in mi minore e la Sonata in fa maggiore “La primavera”, presenterà Debussy e la sua Sonata per violino e pianoforte, le 3 romanze di Robert Schumann e il brano The Princess del contemporaneo Tiziano Bedetti.

La rassegna si articola in una serie di concerti ed eventi legati alla melodia classica, un vero e proprio percorso nella storia della musica, dal Settecento fino ai giorni nostri. L’obiettivo è quello di avvicinare il grande pubblico a questo genere musicale, proponendo eventi con i gruppi cameristici, musica vocale e recital solistico. La programmazione è stata studiata anche per valorizzare il Novecento musicale e ogni concerto contiene almeno un brano di musica contemporanea. Sentieri musicali è promossa da Villa Bertelli con il Comune di Forte dei Marmi e il Centro Il Mandala; si avvale inoltre, in qualità di media partner, di Tuttomondo e di D Major TV.