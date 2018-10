Villa Bertelli a misura di bambino per la Scuola d’Infanzia Caranna

FORTE DEI MARMI – Una mattina divertente, quasi una gita fuori porta per i bambini della scuola della Infanzia Caranna a Villa Bertelli, negli spazi allestiti dall’Amministrazione Comunale e dalla Cooperativa Open Service.

Trentacinque bambini, accolti nel salone attrezzato appositamente per loro in modo colorato e divertente, hanno vissuto la giornata in allegria, cantando canzoni a tema di halloween e giocando con i palloncini. Il servizio resterà attivo fino alla riapertura della scuola, dalle ore 7.45 alle ore 12.00 con la distribuzione della merenda mattutina e sarà garantito il servizio del trasporto per i bambini che ne usufruiscono.

Intanto continuano le attività di monitoraggio nel giardino della scuola Caranna, attraverso i 6 box-erogatori posizionati nella mattinata di venerdì scorso. Con la chiusura della scuola, possono essere considerate ideali le condizioni per questa apposita attività di monitoraggio, vista la totale assenza di persone e di rumori.

Si ricorda gli esiti del sopralluogo fatti venerdì 19 ottobre scorso dall’Azienda Usl Toscana Nord congiuntamente con gli operatori comunali e con quelli della ditta Ersu che escludevano la presenza di roditori sia esternamente che internamente alla struttura.

Sabato scorso è stata effettuata invece la potatura delle piante che aggettavano le fronde sul tetto, così come la rastrellatura del suolo sottostante dai frutti caduti. Restano da posizionare i dischi dissuasori sui fili passanti al tetto, con un intervento dell’UTC previsto per domani martedì mattina.

L’Ufficio Ambiente del Comune, in continuo contatto con l’’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, questa mattina ha trasmesso il report del monitoraggio. La Usl, prendendo atto degli interventi fino ad oggi eseguiti, resta in attesa di conoscere gli esiti finali per valutare la possibilità di restituzione all’uso della sede scolastica.