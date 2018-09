Villa Basilica investe 230mila euro per l’edilizia pubblica

VILLA BASILICA – Prosegue con profitto il rapporto tra l’Amministrazione di Villa Basilica e la Erp Lucca Srl. Il LODE, organo di indirizzo politico sull’edilizia popolare, la cui assemblea raccoglie i rappresentanti di tutti i comuni della provincia di Lucca, ha messo a disposizione la cifra di 138mila euro per la realizzazione di interventi di risanamento strutturale dell’immobile situato in Via delle Pizzorne a Villa Basilica. Questo investimento servirà per il rifacimento della copertura e per le operazioni di ordinaria manutenzione, andando così a migliorare i dodici alloggi di residenza pubblica. Il finanziamento è stato successivamente approvato con una delibera della Giunta della Regione Toscana ed Erp Lucca sta predisponendo gli atti per l’affidamento del progetto esecutivo per la gara di appalto.

Un intervento che va a sommarsi a quello che è attualmente in corso in Località Pracando, sostenuto sempre dal finanziamento di Erp con ulteriori 130mila euro. Esso prevede la ristrutturazione di una ex Scuola Elementare, che sarà adibita ad alloggio e la cui occupazione verrà decisa in base alla graduatoria comunale Erp attualmente in essere.

“Stiamo parlando – commenta il Sindaco di Villa Basilica Giordano Ballini – di oltre 260mila euro di finanziamenti sul nostro territorio. Una cifra notevole, ottenuta grazie al lavoro di tutta l’Amministrazione Comunale, che da sempre ha posto grande attenzione sul tema della residenza pubblica. Da questo impegno preso con i cittadini è nata un proficuo rapporto con Erp, disponibile ad ascoltare e accogliere le nostre richieste, garantendo adesso un investimento molto importante”.