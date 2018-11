Villa Basilica, in arrivo 200mila dal Ministero dell’Interno per l’impianto di videosorveglianza

VILLA BASILICA – Il Ministero dell’Interno ha sbloccato un finanziamento da oltre 200mila euro a favore del Comune di Villa Basilica per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza sul territorio comunale. Un risultato che certifica la bontà del lavoro svolto dall’Assessore alla sicurezza Maurizio Aversa e dall’ufficio tecnico, che nei mesi scorsi hanno portato a termine, con la stretta collaborazione della Polizia Municipale, un progetto premiato dal Ministero.

L’Amministrazione ha individuato 14 punti strategici lungo tutto il territorio comunale nei quali andare ad aumentare il livello di controlli e garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini. Ne sono stati selezionati tre a Villa Basilica, due sull’Altopiano delle Pizzorne, e uno rispettivamente alla Rocca, Duomo, Guzzano, Botticino, Ponte a Villa, Biecina, Pariana, Colognora e Boveglio.

“È stato uno dei primi impegni che avevo preso al momento dell’ingresso nell’Amministrazione – commenta l’Assessore Maurizio Aversa – e sono felice di aver mantenuto la promessa. Abbiamo svolto un lungo lavoro in sinergia con l’ufficio tecnico e la Polizia Municipale, per il quale sono stati necessari moltissimi sopralluoghi. Ho sempre definito il nostro Comune come un’isola felice dal momento che non abbiamo mai avuto significativi problemi di sicurezza, questo non è però un buon motivo per abbassare la guardia. Utilizzeremo un sistema di ultima generazione che prevede la lettura delle targhe dei veicoli in transito qualora si rendesse necessaria per effettuare indagini di polizia. Vorrei ricordare che il bando è stato emanato e finanziato all’inizio dell’anno dal già Ministro dell’Interno Marco Minniti. Ringrazio i Carabinieri di Villa Basilica per il prezioso lavoro svolto nel territorio”.

“È una splendida notizia – commenta il Sindaco Giordano Ballini – che testimonia una volta di più la capacità della nostra Amministrazione di lavorare come una squadra unita, col solo scopo di pensare al bene dei cittadini. Ringrazio l’Assessore Aversa che ha coordinato il progetto e ottenuto un finanziamento molto consistente in favore della sicurezza del nostro territorio”.

Una volta ultimata l’installazione delle telecamere, le immagini potranno essere visionate dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Municipale di Villa Basilica, con il coordinamento di una Cabina di Regia presso la Prefettura di Lucca.