Viareggio Sposi XVIII torna al Principe di Piemonte per un weekend da scoprire

VIAREGGIO – La città di Viareggio con la sua storia e lo storico prestigio offre uno scenario perfetto per Viareggio Sposi 2019 che avrà luogo il 12 e 13 gennaio presso il Grand Hotel Principe di Piemonte. La expo riunisce tutti i settori coinvolti nell’organizzazione del matrimonio e negli anni è diventata un affermato punto di riferimento per tutte le coppie di futuri sposi; Viareggio Sposi offre infatti al pubblico, solitamente proveniente da varie parti d’Italia, tutti i servizi necessari per l’organizzazione di un matrimonio da favola.

Viareggio Sposi è giunta alla XVIIIa edizione ed è l’ immancabile evento per chi vuole scoprire in anteprima nazionale tutte le tendenze del 2018 e 2019 in merito a abiti da sposa, floral e interior design per eventi, bomboniere, mete sempre più ricercate per il viaggio di nozze, album e video fotografici, auto da cerimonia e molto altro.

Ogni aspetto della manifestazione è stato pensato con cura da esperti del settore con alle spalle un curriculum decennale nel settore “sposi” in virtù del quale comprendono appieno le esigenze dei visitatori le cui aspettative non saranno sicuramente deluse.

A Viareggio Sposi 2019, saranno presenti 60 espositori selezionati tra le migliori aziende presenti sul mercato di Toscana e Liguria grazie alle quali in un solo giorno i futuri sposi avranno la possibilità di scegliere ciò di cui hanno bisogno per completare o organizzare la loro cerimonia in ogni dettaglio. Tra i principali beni e servizi che è possibile trovare a Viareggio Sposi 2019 ricordiamo gli abiti da sposa, sposo e cerimonia uomo/donna, abbigliamento per bambini e paggetti, agenzie di viaggio per la luna di miele, allestimenti floreali e bouquet, location, ristoranti o catering con i più vari menù per il banchetto di nozze, liste nozze, torte e dolci personalizzabili da esperti cake designer, bomboniere, servizi foto e video, musica e animazione, addobbi per feste ed eventi, auto da cerimonia e molto altro. Gli sposi avranno inoltre l’opportunità di rivolgersi ad esperti wedding planner specializzati anche nelle nozze a tema e che vantano l’organizzazione di eventi per l’alta società italiana ed estera e sono perciò in grado di trasformare ogni matrimonio in una giornata speciale per gli invitati e indimenticabile per gli sposi.

Viareggio Sposi è una expo veramente completa e pensata per rendere

più semplice l’organizzare del matrimonio per i futuri sposi.

Viareggio Sposi è il primo evento del 2019 organizzato dalla Promolucca Editrice che vanta un’esperienza trentennale nella realizzazione di fiere ed expo a livello nazionale ed internazione.

L’altro importante appuntamento da non mancare sarà la XXVIIIIa edizione della Expo Sposi che si svolgerà il 12 e 13 ottobre 2019 nelle magnifiche sale del Real Collegio nel Centro Storico di Lucca .

Organizzazione PROMOLUCCA EDITRICE DI Francesco Cerasomma per info, 347 3612123 – www.fierespositoscana.it – www.promolucca.it

VIAREGGIO SPOSI 12 E 13 GENNAIO 2019 GRAND HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE VIAREGGIO

APERTURA AL PUBBLICO SABATO 12 E DOMENICA 13, ore 10,00 – 20,00

INGRESSO LIBERO