Viareggio sempre più vicina all’Obiettivo Rifiuti Zero: inizia il percorso per entrare tra i ‘Comuni Virtuosi’

VIAREGGIO – Viareggio nell’Associazione Comuni Virtuosi: l’obiettivo è sempre più vicino. Di questa mattina infatti, l’incontro fra Marco Boschini, coordinatore dell’associazione, e il sindaco Giorgio Del Ghingaro.

Un colloquio richiesto dallo stesso Coordinamento dopo le notizie sugli ottimi risultati ottenuti dall’avvio della Raccolta Differenziata e l’applicazione della Strategia Rifiuti Zero.

Boschini ha confermato l’avvio di un percorso per la possibile iscrizione: nei prossimi mesi verranno analizzati carte e parametri ed entro fine anno si potrà avere una valutazione complessiva.

«Ci aspettavamo la chiamata da parte dell’associazione – ha detto il sindaco Giorgio Del Ghingaro – visto i risultati ottenuti in questo anno, non solo con l’aumento della differenziata ma anche con il calo del rifiuto totale. L’associazione Comuni Virtuosi fa un lavoro importantissimo e sono convinto che sarà di aiuto per stimolare processi e accompagnare Viareggio nello sviluppo della modalità di gestione sia dei rifiuti, sia del territorio».

«L’amministrazione Del Ghingaro sta dimostrando quanto sia importante e possibile lavorare per una città sostenibile – ha detto il coordinatore della rete Marco Boschini -, raggiungendo obiettivi notevoli anche partendo da una situazione critica come quella che è stata affrontata in questi anni. Già nelle prossime settimane avremo modo di approfondire le azioni del comune ed avviare una proficua collaborazione».