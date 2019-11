Viareggio commemora il 95° anniversario della scomparsa di Giacomo Puccini La Città di Viareggio

subito scalpore e gettò nello sconforto il mondo intero; in Italia fu annunciata in Senato che solo da pochi giorni aveva eletto Puccini senatore a vita. A Bruxelles il vescovo celebrò il rito funebre e una folla enorme accompagnò la salma al treno per l’Italia. Anche a Milano il rito in Duomo fu solenne, mentre l’Orchestra della Scala diretta da Arturo Toscanini accompagnò la cerimonia con la marcia funebre da “Edgar”. Il corteo funebre fece sosta davanti alla Scala. A Milano Puccini fu sepolto nella tomba di famiglia di Toscanini per poi essere trasferito due anni dopo la morte e per volontà del figlio Antonio nella cappella della sua amata casa di Torre del Lago.

Dal 29 novembre e per tutto il Mese di dicembre saranno numerosi gli eventi musicali del cartellone del Mese Pucciniano.