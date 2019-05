Viareggio: arrestati due uomini per tentato “furto dello specchietto” a due agenti in borghese

VIAREGGIO – La Squadra Anticrimine del Commissariato di P.S. di Viareggio ha denunciato due cittadini italiani per il reato di tentata truffa in concorso.

Ieri mattina il personale in borghese in servizio antirapina nella città di Viareggio, mentre passava in via Indipendenza, ha sentito un forte colpo allo specchietto esterno dell’auto.

Gli operatori, pertanto, si sono fermati poco più avanti, dove sono stati raggiunti da due uomini; questi riferivano che a seguito dell’urto avevano subito la rottura dello specchietto della propria autovettura per un valore di circa 160 euro, sostenendo che era necessario pagare il danno in contanti per evitare aumenti assicurativi.

A questo punto i poliziotti, intuendo che i due soggetti stavano mettendo in pratica la “truffa dello specchietto”, si sono qualificati mostrando il distintivo di riconoscimento.

I due uomini, entrambi originari di Napoli e giunti a bordo di un’autovettura presa a noleggio nella città partenopea, sono stati condotti in Ufficio dove hanno confessato.

Sottoposti agli accertamenti di rito, inoltre, sono emersi numerosi pregiudizi penali e di polizia per reati contro il patrimonio, specie per truffe posate in essere con la medesima tecnica.

I due sono stati, quindi, deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentata truffa in concorso e sono state altresì avviate le procedure per l’emissione nei loro confronti del divieto di ritorno nel Comune di Viareggio.