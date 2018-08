Viabilità: via di Tiglio torna a doppio senso di marcia al termine dei lavori Geal

LUCCA – Dietrofront del Comune prima del termine indicato come fine della sperimentazione: Via di Tiglio torna a doppio senso. Appena finiti i lavori della Geal. Il Comune infatti ha deciso di chiudere la sperimentazione che aveva visto l’istituzione del senso unico su una delle strade più trafficate dell’immediata periferia, via di Tiglio, appunto e che era fissata per il 15 settembre.

«Approfittando dei lavori della Geal – spiega il sindaco Alessandro Tambellini – abbiamo deciso di fare una sperimentazione per raccogliere i dati che ci servivano per effettuare una valutazione oggettiva della situazione. Stiamo lavorando per migliorare la vivibilità di San Filippo e dell’Arancio e, quindi, ci servono i dati per fare le valutazioni. Adesso siamo in grado di dire che, allo stato attuale, il senso unico in via di Tiglio non porta alcun vantaggio. Anzi, va ad appensantire il transito in alcune strade secondarie».

Questo, però, non significa che verrà abbandonata l’idea di alleggerire il traffico in una zona ‘assediata’ dalle auto come quella tra San Filippo e l’Arancio. Anzi. Adesso si entra nel vivo del progetto.

«Attorno alla metà di settembre il cantiere Geal sarà concluso e la situazione tornerà come era prima della sperimentazione – spiega l’assessore alla viabilità, Celestino Marchini -. A quel punto, affideremo l’incarico a dei professionisti, così come abbiamo fatto per il centro storico, affinché raccolgano ulteriori dati ed effettuino uno studio e un progetto realizzabile nel medio termine per rendere più scorrevole la circolazione su queste strade».

Un progetto che, prima di diventare operativo, sarà vagliato da chi vive il quartiere, come spiega il sindaco: «Ci sarà un percorso partecipativo sul progetto, con due assemblee nelle quali i cittadini che vivono o lavorano nei quartieri potranno fare le loro osservazioni. Teniamo particolarmente a questo aspetto perché una cosa è fare sulla carta un progetto, un’altra è invece vivere un quartiere. Si ha una percezione diversa e per noi amministratori è prezioso l’apporto di coloro che vivono una zona per renderla ancora più vivibile».

Se il progetto a lungo termine prevede un sottopasso che elimini il problema del passaggio a livello, a medio termine gli amministratori hanno le idee già ben chiare su quelli che potrebbero essere i primi e realizzabili interventi. Su tutti spicca il completamento di una strada all’altezza della rotatoria che non è mai stata finita e al momento è cieca. «Il completamento di questa strada permetterà di collegare direttamente via di Tiglio con la via Romana – spiega Marchini – andando così ad alleggerire fortemente il transito su via Barsocchini, che, ad esempio, con il senso unico si è vista aumentare di almeno un 50% il transito ed è una strada dove insiste la scuola primaria».

Ma più in generale, sebbene sia ancora un’ipotesi davvero in fase embrionale, c’è l’idea di costituire una macro-isola, una sorta di rotatoria fatta di strade con al centro una parte di quartiere. Le strade interessate sarebbero via Martini, via di Tiglio, via Ingrillini e via della Chiesa e sarebbero da percorrere in senso antiorario. Come detto, è un’idea tutta da verificare, ma potrebbe essere una soluzione agli annosi problemi di traffico di quest’area.

«Anche per questa ipotesi si procederà con un confronto con gli abitanti e chi lavora nei quartieri – dice Marchini -: proprio nell’occasione di questa sperimentazione, abbiamo ricevuto numerosissime mail di cittadini che ci hanno dato spunti, idee e soluzioni che stiamo vagliando e alcune sono decisamente interessanti».