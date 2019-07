Viabilità: via del Marzocco come via Mazzini e via Stagio Stagi, via libera all’Area Pedonale Urbana permanente

PIETRASANTA – Via libera dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti alla trasformazione in Apu (Area Pedonale Urbana) con carattere permanente. Via del Marzocco aveva fino ad oggi una viabilità ibrida poiché era gestita in parte, in base agli orari, come Apu e come Ztl (Zona Traffico Limitato). Una situazione che aveva generato in più occasioni confusione e disagi a residenti ed attività commerciali. Con questo provvedimento potranno accedere a via del Marzocco solo i mezzi per lo scarico – carico (tagliandino A) dalle ore 7.30 alle 10.00 e dalle 15.30 alle 16.30 ed i veicoli al servizio delle persone diversamente abili (B).

“Un passo alla volta – spiega Andrea Cosci, Assessore alla Polizia Municipale – stiamo dando risposte in materia di viabilità a residenti ed attività commerciali del centro storico e delle frazioni. L’Apu in via del Marzocco dovrebbe creare i presupposti per una migliore vivibilità della strada e di questa porzione del centro storico favorendo la passeggiata e la frequentazione delle attività”.

L’amministrazione ricorda, a scanso di equivoci, che la sosta in via del Marzocco, e così in tutte le zone Apu (via Mazzini, via Stagio Stagi, Piazza Duomo, via Barsanti, via Garibaldi), è vietata a chiunque. L’amministrazione ricorda inoltre che possessori del tagliando per i diversamente abili possono sostare, senza limite di tempo e gratuitamente, in tutti gli stalli blu del Comune di Pietrasanta.